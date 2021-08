Dilluns i dimarts, Festa Major a Vallbona d’Anoia

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha programat tot d’activitats pensades per al públic familiar per a la Festa Major d’aquest any, que tindran lloc dilluns 23 i dimarts 24 d’agost. Com a la Festa del Roser, algunes activitats tindran un aforament limitat a 100 persones, arran de les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19. Les entrades es podran demanar al web de Reserva Prèvia del municipi.

Un dels plats forts de la Festa Major d’aquest 2021 serà el concert en família amb la popular cantant de cançons infantils Dàmaris Gelabert a la plaça de l’església a les 18.30 h, amb reserva prèvia.

Després, doble sessió de cinema a la fresca a les pistes de pàdel, amb dues pel·lícules pensades per al públic familiar i amb valors socials que sumen, com l’amistat i la família o el foment de la igualtat de gènere. A les 20.30 h es podrà veure la neerlandesa ‘La meva setmana extraordinària amb la Tess’ (apta per a tots els públics) i a les 22.15 h, la guanyadora d’un Oscar ‘The imitation game (Descifrando enigma)’ (no recomanada a menors de set anys).

A més, durant la tarda de dilluns, de les 17 a les 21 h es podrà donar sang a la Sala polivalent.

Els actes de diumenge començaran amb l’ofici religiós a Sant Bartomeu a les 11 del matí a l’església de Vallbona, seguit del concert homenatge pel centenari a Joan Bartolí a càrrec de la coral Ara i aquí.

A la tarda, de les 16 a les 19 h hi haurà inflables a la piscina municipal. I l’acte de clausura de la Festa Major serà el concert amb Josep Haro i Àuria Franch a la plaça de l’església a les 21.30 h amb reserva prèvia.