Depressió i salut oral

Els trastorns mentals són bastant comuns en la nostra població i van relacionats amb una àmplia gama de problemes de salut.

Les conseqüències a nivell psicològic, afectiu i familiar són visibles, però n’hi ha d’altres que no ho són tant: aquelles que relacionen depressió i salut bucal.

Aquests pacients estan sotmesos a un major número de factors de risc de malalties bucodentals com les càries i la patologia periodontal.

Possibles causes

1.Higiene bucal descuidada

La falta d’un correcte raspallat, entre 2 o 3 vegades/dia amb pasta fluorada, afavoreix l’acumulació de placa i carrall amb la conseqüent aparició de càries i problemes gingivals.

2. Dieta inadequada

Hi ha més tendència a descuidar l’alimentació sana i menjar més aliments processats, precuinats i envasats així com la ingesta de begudes carbonatades i ensucrades, que a més a més de sobrepès, amb el temps produeixen càries dentals.

3. Medicaments

La majoria de medicaments antidepressius tenen com efecte secundari la disminució de la quantitat de saliva en boca, fet que provoca que estiguin més exposats a l’atac bacterià i afavoreixi l’aparició de càries i problemes periodontals.

A més a més produeix la sensació de boca seca i pot aparèixer dolors i ardors en mucosa bucal i llengua.

4. Deixadesa bucal

La mateixa malaltia provoca el descuit tant en la higiene bucodental com en les visites regulars al dentista. Això fa que s’acumulin els problemes i la posterior necessitat de tractar-los.

Aspectes a tenir en compte

· Més del 60 % dels pacients amb depressió comenten tenir dolor dental en algun moment.

· L’estrès associat a la depressió genera alts nivells de cortisol. Aquesta és una hormona que debilita el sistema immunitari, fent que el pacient sigui més vulnerable a infeccions i inflamacions, en aquest cas, bucodentals.

· Es poden generar desordres de l’articulació temporomandibular que cursen amb dolor, aftes i bruxisme (apretament de dents).

· La depressió té un component inflamatori que pot agreujar-se en presència d’altres, com la malaltia periodontal.

· Els pacients depressius poden tenir un alt risc d’hàbits nocius com el tabac o l’alcohol, tots ells associats a una mala salut oral.

Cal tenir en compte que també un mal estat bucodental també pot generar problemes d’autoestima i de relacionar-se.

Cal estar atent si presenta els següents símptomes:

• Mal humor, plor fàcil.

• Pèrdua de l’interès de viure.

• Aïllament d’amics i familiars.

• Canvis en les ganes de menjar.

• Insomni, son irregular.

• Pèrdua d’energia i motivació. Dificultat de concentració.

Per aquesta raó és molt important que el pacient amb aquest quadre de trastorn depressiu acudeixi al dentista de confiança. Ell/a l’aconsellarà com ha d’actuar per evitar que les seves dents i mucoses no pateixin les conseqüències de la malaltia i la seva medicació: rutines d’higiene oral, alimentació, hàbits de vida saludable, etc.