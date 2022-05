“Calidoscopi”, de Maria Àngels Pujabet, o els bells efectes de llum, color i figuracions dels calidoscopis

Igualant i fins i tot superant els bells efectes òptics de llum, color i figuracions que pots veure reflectits en un calidoscopi; aquests dies de maig, la Sala d’Exposicions de l’Ateneu, et convida a descobrir, sota el reclam “Calidoscopi”, una magnífica mostra de l’emmirallament artístic que, recentment, tant ha seduït a la Maria Àngels Pujabet. Això és, amb una nova presentació de les seves creacions pictòriques, de l’interior cap a l’exterior o, si es vol, de l’exterior cap a l’interior, et situes davant d’un conjunt d’imatges que, lluny de no deixar-te indiferent, apunten a ser una suggeridora manera d’interpretar diversos objectes i figuracions, de color i formes desiguals, que juguen a multiplicar-se de manera asimètrica com volent escapar-se dels límits amb què es veuen segrestades pel suport a pintar.

Pas a pas, des de diferents angles, pots mirar i admirar una obra i una altra, deixant-te enlluernar per un consolidat domini de la tècnica de sobreposar i aglutinar pigment a pigment, deixant entreveure des de formes disperses i translúcides fins a capes molt ben fixades plàsticament. En suma, cada pintura és una potent superfície nodrida amb guaixos, guixos, llapis…, que presenta una gamma de qualitats, mate o brillant, o bé opaca o transparent, per a il·lustrar i per què no magnificar un concepte; una idea que emana de l’ànima de l’artista.

Definitivament, per a aquesta avinentesa, se’t convoca novament a gaudir d’una col·lecció d’obres, d’un format respectable, que sempre parteixen d’uns discrets esbossos, i que una vegada més presenten un univers pictòric agosaradament insòlit i atrevit, i concebut a partir d’un rerefons reflexiu, crític i també reivindicatiu.

Una obra, al cap i a la fi, que no deixa de ser una oportuna invitació a la lliure interpretació de cadascú.