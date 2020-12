Fins al proper dijous, 31 de desembre, es poden sol·licitar les beques del Consell Comarcal de l’Anoia per infants i joves de la comarca que vulguin estudiar ensenyaments artístics extraescolars i que compleixin els requisits de la convocatòria. La finalitat és facilitar la pràctica d’activitats de caire artístic i cultural i fomentar, alhora, el màxim accés a aquesta tipologia d’ensenyaments. Aquests ajuts de nova creació s’adrecen a infants i joves de la comarca que tinguin entre 3 i 16 anys i la subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l’import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total.

El Consell Comarcal ha previst una dotació de 10.000 euros per aquest concepte i els ajuts podran ser del 50 o del 100% del cost de l’activitat extraescolar fins a un màxim de 350 euros, en funció de la renda de les famílies o de la seva situació socioeconòmica. Hi poden optar els infants i joves empadronats en municipis de la comarca i inscrits en una activitat extraescolar organitzada per una associació, entitat, societat mercantil, AMPA o qualsevol institució com un Ajuntament que tingui centres d’ensenyaments artístics a la comarca. Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària i el formulari de sol·licitud es poden trobar al web www.anoia.cat. Per a més informació es pot trucar també al telèfon del Consell Comarcal 93 805 15 85.