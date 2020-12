Graphic Packaging: Un gegant internacional amb ‘know-how’ anoienc

Sector packaging

Ubicació Pla de les Gavarreres (Òdena)

Treballadors: 180

Any fundació: 1958

A la planta d’Òdena transformen cada any per a la indústria de les begudes fins a 20.000 tones anuals de cartró kraft que els arriben de les plantes de la multinacional

L’anunci d’Estrella Damm La Recepta no hauria estat el mateix sense el know-how anoienc. Quan l’actor Oriol Vila va treure de la nevera una cistelleta de sis estrelles per compartir-les amb Miki Esparbé i Laia Costa, als 180 treballadors de la planta de Graphic Packaging d’Òdena se’ls remou un no-sé-què a l’estómac. I és que el pack en qüestió ha estat concebut com un dels productes estrella de la planta.

El director de planta, David Parellada, assegura que “aquesta cistelleta és la revolució i és nostra. Engomar-la, fer-ne les divisions interiors, els plecs… Tot plegat presenta una certa complexitat, l’enginyeria necessària per envasar-lo a altes velocitats ha de ser molt precisa, i són les nostres màquines les que poden garantir l’eficiència als grans clients”.

I és que el gegant nord-americà de les arts gràfiques, Graphic Packaging International -cotitza a la borsa nord-americana com a GPK- té un dels seus principals d’actius d’Europa al polígon del Pla de les Gavarreres d’Òdena, tot i que la comarca no acaba de ser-ne conscient. Portes endins, la planta de Graphic Packaging International Spain és la responsable de bona part de l’explosió de llums, formes i colors que els consumidors troben al supermercat: des dels envasos de Kellogg’s als de Old El Paso, passant per les cerveses Mahou i d’altres marques de prestigi.

Per exemple, Graphic Packaging dissenya les màquines que estan al final de la línia de producció, agafen les ampolles i les col·loquen en cistelletes de quatre o sis unitats, alhora que serveix el cartó necessari perquè tot plegat funcioni. La planta anoienca rep la matèria primera, el talla a la mida, l’imprimeix i troquelat, engomat i plegat.

A la planta de Damm, una màquina dissenyada per Graphic Packaging desplega la cistelleta, “encistella” les ampolles de sis en sis i el producte ja està a punt per dirigir-se al supermercat.

El primer operador en ‘packaging’ i begudes

“El client té assegurat que el seu proveïdor és 100% eficient i que la producció no se li para”, ressalta Parellada. A escala global, l’empresa és el primer operador en packaging i el primer operador de begudes d’Europa. Graphic Packaging s’encarrega del disseny estructural de tots aquests envasos, adaptant-se a les necessitats de cada client: si la nansa ha de ser més gran o més petita, si les cantoneres han de ser arrodonides, si hi ha d’haver algun troquelat…

A la planta d’Òdena transformen cada any per a la indústria de les begudes fins a 20.000 tones anuals de cartró kraft que els arriben de les plantes de la multinacional. I per a la línia d’alimentació, se serveixen de cartró reciclat procedent d’Anglaterra, Àustria, Suècia i el Baix Llobregat.

Els treballadors de la filial anoienca

Graphic Packaging té plantes arreu del món: als EUA, el nord d’Europa, Anglaterra, Sud-Amèrica, Àsia, Oceania… I precisament per això, durant els anys més durs de la crisi econòmica hauria estat molt fàcil que “des de dalt algú hagués decidit tancar la filial anoienca”. Res més lluny de la realitat: “Aquest és el mèrit de la gent d’aquesta planta”.

“Hem estat sempre alienats amb el grup, hem aguantat, i sempre que ha vingut un projecte, la planta ha respost. Els treballadors sempre han respost, fet que ha motivat que siguem molt ben vistos per la corporació”, reitera. Parellada recorda també que el 2014 servien 65 milions de fulls, segons la mètrica de la pròpia companyia.

Actualment, superen els 100 milions de fulls. Durant els anys en què el mercat espanyol va notar més la crisi global, la planta va treballar molt per al mercat francès. “Això ens va ajudar a posicionar-nos, demostrant que ho podíem assumir. Hem estat una planta capaç de servir amb les especificacions que reclamava cada client, ens hem sabut entendre amb França, Anglaterra… Com a empresa global, a clients globals com Heineken, General Mills, Nestlé o Carlsberg se li diu que totes les plantes tenim els mateixos estàndards, i això ho valora”, destaca.

En aquest sentit i un cop passada l’etapa més dura de la crisi, la planta anoienca es troba a “ple rendiment”. Ara, opera el 100% de la seva capacitat, treballant també els caps de setmana. Fins i tot, hi ha èpoques en què la planta d’Holanda treballa per a la d’Òdena.

Els orígens de la impremta Jorba

La instal·lació del gegant Graphic Packaging a l’Anoia no va ser casual. Tot plegat arrenca el 1958, quan els germans Jorba funden la impremta Jorba. Van veure que en el packaging hi havia futur així com una oportunitat de negoci en el món de la maquinària. Així doncs, van obrir Syspack, on dissenyaven màquines per al client final, primer de la indústria de l’alimentació i després de les begudes. “El packaging per a begudes va ser el detonant perquè Riverwood es decidís a entrar al mercat del sud d’Euoropa perquè ja era el seu core business a escala global”, recalca.

El 1991, Riverwood International va adquirir Jorba S.A. passant a denominar-se Graphic Packaging el 2004. Des de llavors, la multinacional ha anat adquirint altres empreses arreu d’Europa i el món, paral·lelament al fet que la planta anoienca ha anat aguantant totes les envestides macroeconòmiques i n’ha sortit reforçada. “Això diu molt de la capacitat d’adaptació que vam tenir: no pots venir d’una empresa familiar i arribar on som sense haver-nos sabut adaptar”, reivindica.

Fruit de tota aquesta història, la planta té una gran part de clients propis, generats a l’Anoia i mantinguts des de la comarca: Damm, Mahou-San Miguel, Hijos de Rivera… Però, cada vegada més, hi ha més clients paneuropeus. En aquest sentit, la planta anoienca s’ha beneficiat de la globalització: “Kellogg’s es feia a Holanda, i ara en canvi ho servim des d’aquí”, il·lustra Parellada.