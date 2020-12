El Cant de la Sibil·la, a la basílica de Santa Maria

El dimecres 23 de desembre, a les 19 h, la basílica de Santa Maria d’Igualada acollirà el concert El Cant de la Sibil·la, a càrrec del Cor Francesc Valls de la catedral de Barcelona, sota la direcció de Pere Lluís Biosca, i amb interpretacions de Mariona Llobera (Sibil·la) i Jonatan Carbó (orgue)

Per damunt de l’impressionant silenci de la nau, la figura de la Sibil·la i la seva veu fràgil, dalt de la trona, proclamant amb l’espasa els esdeveniments terribles que han d’acompanyar la fi dels temps, és un dels fenòmens més singulars de la tradició religiosa i musical.



Tradicionalment, el Cant de la Sibil·la es va interpretar fins a la darreria del segle XVI a les catedrals de tota la Corona d’Aragó fins que el Concili de Trento (1545-1563) i que el Cor Francesc Valls, de la Catedral de Barcelona, va recuperar. S’ha reconstituït la litúrgia i vestuari del segle XVI, i s’utilitza la partitura original del s. XV. Per a la ocasió, Glòria Tous ens exposarà el ‘Què no sabem de les neules’ i la seva relació amb el Cant de la Sibil·la. L’associació FESTHI tornarà a enramar l’altar de l’església de Santa Maria amb les neules ornamentals.

Aquest concert està organitzat pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, l’Arxiu Històric Comarcal i la Parròquia de Santa Maria d’Igualada.

El preu de l’entrada és de 10 €, amb els descomptes habituals per a jubilats, estudiants, etc. Cal adquirir les localitats a www.tiquetsigualada.cat o bé presencialment a la taquilla del teatre el dijous d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. No es vendran a l’entrada de l’església abans del concert perquè cal accedir-hi amb seient preassignat amb antelació, a causa de la pandèmia de covid-19.