Comencen les obres a la deixalleria, que s’allargaran un mes

L’Ajuntament d’Igualada ha començat les obres de millora de la Deixalleria Municipal, ubicada al polígon de Les Comes, que es preveu que acabin a finals d’aquest mes de febrer. Tot i les afectacions per les obres, el servei no s’interromprà.

L’Ajuntament d’Igualada va posar en marxa la deixalleria municipal a l’any 1998. Tot i les obres de reforma que s’han dut a terme des del seu inici, actualment l’equipament necessita una millora per tal de perfeccionar i modernitzar els serveis oferts a la ciutadania, augmentar la seva capacitat de gestió de residus i la seva seguretat. També es milloraran altres aspectes mediambientals com la construcció d’un magatzem per a activitats de reutilització.

La reforma és possible gràcies a una subvenció sol·licitada a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i als treballs realitzats per la Brigada Municipal i la Societat Municipal Mediambiental d’Igualada. Totes aquestes millores les executaran empreses constructores i proveïdors de la comarca. Entre els arranjaments subvencionats per la Generalitat, destaquen la reparació dels murs, formació de coberta, soleres de formigó armat, reparació de solers ja existents, nova retolació, tractament de pilars metàl·lics, senyalització d’itineraris, instal·lació de càmeres de seguretat i substitució de lluminàries existents per altres més sostenibles.

El cost total d’aquesta millora és de 61.834,24€, dels quals 45.432,08 € són aportats per l’Agència de Residus de Catalunya i 16.402,16€ per l’Ajuntament.

La Brigada Municipal, s’encarregarà de desbrossar les jardineres, reforçar la base del mur de la porta d’accés, pintar els contenidors i vetllarà perquè es recullin tots els elements desmuntables que siguin reutilitzables.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que “tot i que les obres complicaran la gestió del servei, hem buscat la manera de poder realitzar-les sense haver de tancar la instal·lació i seguir donant servei a la ciutadania”. I afegia que “esperem poder gaudir d’una deixalleria millorada el pròxim mes març més moderna i més sostenible”.

Vives també ha fet referència a l’enquesta del 2021 sobre el servei de neteja i recollida de la ciutat on els apartats específics de la deixalleria fixa indiquen que el servei és conegut per la majoria de la població de la ciutat, que gairebé la meitat de la població d’Igualada l’ha usat i que el 90% dels enquestats considera el servei de forma satisfactòria. Per tant, ha conclòs Vives, “la deixalleria és un servei d’èxit i aquesta millora que farem durant aquest mes serà una modernització que la ciutadania notarà i apreciarà”.