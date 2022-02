David Ribas Boldú, un computat artista a la Galeria Artèria

Aquest mes de gener, tot estrenant el 2022, l’exclusiu espai d’art Artèria d’Igualada va obrir les seves portes per a inaugurar una nova i admirable exposició: una mostra pictòrica presentada pel mateix autor, l’artista barcelonès, David Ribas Boldú; un acte de presentació que va ser objecte d’una afable recepció per part del públic assistent.

Un cop ateses les paraules de l’artista, un bon comunicador, l’observació atenta de les obres exhibides en aquesta exposició constatava el talent creatiu d’aquest notable artista. De fet, d’un primer cop d’ull, tan sols observant en conjunt la diversitat pictòrica, i sense anar gaire lluny, quedava testimoniada la mirada expedita d’aquest autor en l’acte de presentar el seu ampli infinit pictòric.

Efectivament, cada una de les pintures és una mostra inconfusible dels plurals i oposats universos que romanen en la ment desperta i la mà talentosa de David Ribas; esferes gairebé còsmiques disposades de manera metòdica. Més enllà de la temàtica, s’assisteix davant d’una pintura austera, de traç expressament fàcil, però una composició nodrida d’una potent dosi de cromatisme. Al costat d’algunes tintes terroses, els colors ataronjats, els ocres i els vermells se sumen i s’acoblen en una successió de capes sobreposades, si cap, per a regalar-nos una amable dosi de calidesa; aquella calidesa que li transmeten -a l’autor- els paratges tan propers de la nostra Mediterrània. Pintures i textures cromàtiques delimitades per línies que volen presumir d’una certa rectitud, configurant unes figuracions no exactament tancades del tot que deixen entreveure la similitud geomètrica d’uns falsos paral·lelepípedes. Això és, amb paraules de Ribas: “Les línies no són mai rectes del tot i sempre deixen un espai obert per a una possible escapada. Inequívocament, tot això és correspon amb el que és el color i la vida, allò que dóna profunditat a l’obra. Després, l’ull de l’espectador fa la seva pròpia interpretació i cadascú viu la creació pictòrica a partir de la seva percepció”.

La mentalitat oberta i l’ampli espectre creatiu de Ribas, de sempre, s’ha vist projectat en la seva obra. Les lluminositats de la Mediterrània, els paisatges de blaus mariners o bé les extensions sorrenques del desert, endemés de les siluetes de tantes arquitectures viatjades són el substrat protagonista que donaria nom a la seva vasta producció.

David Ribas Boldú (Barcelona, 1957), des de 1980 s’ha lliurat professionalment a la pintura. De fa anys instal·lat a Sant Pere de Riudebitlles, el seu treball artístic l’ha portat a realitzar diverses estàncies a Les Balears, al Marroc, a Sardenya i fins i tot al Japó; estades que ha compaginat amb treballs de recerca artística i de perfeccionament en el seu taller de l’esmentada població.

La seva tasca incansable l’ha consolidat des de fa temps com a un dels grans coneixedors del món de la pintura i de l’art dels revestiments murals. Si més no, val a dir que fa unes tres dècades que és membre fundador del col·lectiu d’artistes d’Arts plàstiques de la Mediterrània, Ras El-Ranut, així com, més recentment, de l’anomenat Riudebitlles Territori d’Art (2015).

Amb una trajectòria longeva, des del àmbit creatiu ha vist la seva obra exposada en sales i galeries d’important renom. Fossin participacions individuals o col·lectives, al capdavall, les seves obres han visitat Tokyo, l’Alguer, Saint Paul de Vence, Berlín, Béziers, Nîmes, Toulouse, Lisboa, Rabat, Tetuan, Tànger, Brussel·les i Estrasburg, entre molts més destins.