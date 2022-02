Comencen els primers treballs de construcció de naus industrials al polígon montbuienc “Plans de la Tossa”

Una de les notícies més esperades durant anys pels veïns i veïnes de Montbui comença a ser una realitat. Des de fa unes setmanes, a diferents parcel·les del polígon “Plans de La Tossa”, s’estan realitzant treballs amb maquinària per dur a terme els treballs d’adequació i consolidació dels terrenys previs a la construcció de les primeres naus industrials que acolliran activitats productives durant els propers mesos.

Des de l’any 2011, data d’inauguració del polígon i d’estrena de la deixalleria municipal –únic equipament existent fins ara- el polígon es trobava literalment buit i sense activitat industrial. Això canviarà radicalment en els propers mesos, fruit de la inversió de diferents empreses i de la persistència i treball del govern municipal montbuienc per fer possible la creació de riquesa i ocupació en aquest polígon.

Segons ha transcendit a dia d’avui, les empreses Texpaper, Agile Capital, COPASA Construcciones Papeleras SL i Novicuir s’ubicaran en el polígon de Montbui, on traslladaran les seves activitats industrials. També hi ha altres empreses que traslladaran la seva producció al polígon montbuienc, el nom de les quals es donarà a conèixer pròximament.

Les noves empreses que s’ubicaran al polígon multiplicaran exponencialment la presència industrial a Santa Margarida de Montbui, un municipi que tradicionalment ha aportat molta mà d’obra a indústries d’altres municipis de la Conca d’Òdena. La implantació afavorirà notablement la dinamització econòmica i la creació de llocs de treball en el municipi.

Si es compleixen les previsions actuals, les noves empreses que s’ubicaran al polígon Plans de la Tossa poden generar un centenar de nous llocs de feina en el sector industrial. Cal remarcar que actualment només el 16% de la població assalariada del municipi treballa en aquest sector.

Més enllà de la creació d’ocupació, altres beneficis directes per als ciutadans de Santa Margarida de Montbui seran visibles ràpidament: el polígon deixarà d’estar buit i suposarà un reequilibri territorial, i hi haurà una major inversió en infraestructures (per exemple, enllumenat públic i seguretat). Així mateix, l’activitat del polígon també afavorirà la promoció econòmica global del municipi, ja que hi haurà un major trànsit diari de persones amb necessitat d’accedir a serveis locals i també per a negocis que poden ser de nova creació.

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de parlar de beneficis directes per a la ciutadania és que la generació d’activitat del polígon està directament relacionada amb la recaptació econòmica municipal. Un major nombre d’empreses impliquen un creixement del pressupost municipal, que revertirà directament en la inversió en serveis municipals.

Cal remarcar que el polígon Plans de la Tossa està situat als dos costats de la carretera C-37, que uneix Igualada amb Valls, a mig camí entre el Nucli Antic i el Nucli Urbà del municipi. A més, té comunicació directa amb l’A-2 i la C-15. S’hi pot accedir en vehicle privat per carretera, caminant, o en bicicleta per un camí de vianants i bicicletes. Quan l’activitat econòmica del polígon sigui més elevada, es preveu crear una nova parada d’autobús per donar servei a aquest nou espai per garantir l’accés amb transport públic dels treballadors i treballadores de les empreses del polígon.