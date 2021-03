CaixaBank destina 9.000€ a entitats socials de l’Anoia per l’atenció a persones amb Síndrome de Down

Amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down, la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank han impulsat múltiples iniciatives en tot el territori per fer costat a prop de 100 entitats socials que faciliten i promouen el desenvolupament integral i la inserció de les persones afectades per aquesta síndrome.

CaixaBank, dins de la seva Acció Social, canalitza al llarg de l’any aportacions econòmiques de la Fundació “la Caixa” per atendre necessitats socials en tot el territori. Gràcies a això, el 2020 es van destinar prop de 500.000 euros a les entitats dedicades a la síndrome de Down. 9.000 € d’aquest import s’han adreçat a entitats socials de l’Anoia com: APINAS, Tots Fem Hoquei i Fundació Privada Gandhi.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot realitzar aquesta tasca de detecció de projectes d’entitats socials locals i canalitzar així part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.

La pandèmia ha agreujat la situació d’aquest col·lectiu i ha suposat un fre a la seva activitat i desenvolupament diari, pels riscos que ha suposat per a la seva salut. Per aquest motiu, la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank han llançat, en col·laboració amb diverses associacions i entitats locals, iniciatives per multiplicar el suport i fomentar la inclusió d’aquest col·lectiu.

D’entre totes les iniciatives promogudes per l’entitat financera destaca la jornada virtual -CaixaBank Talks-, organitzada al costat de la Fundació Asindown i la Fuerza del Corazón. En aquesta trobada digital, programada per al 25 de març, s’aprofundirà i analitzarà el curtmetratge “Distintos”, comèdia premiada internacionalment i que relata el viatge de dos nois amb Síndrome de Down que s’organitzen per acudir a un concert d’Alejandro Sanz.

Aquesta jornada comptarà amb la presència de clients de l’entitat financera i entitats socials que col·laboren amb el projecte d’Acció Social.

2020: un any marcat per les ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19

Gràcies a aquesta col·laboració entre CaixaBank i la Fundació ”la Caixa”, el 2020 prop de 7.000 entitats socials s’han beneficiat de diferents tipus d’ajuda.

Cal destacar que la major part de les aportacions ha anat destinada a pal·liar els efectes socioeconòmics provocats per la Covid-19. De forma més concreta, la inversió s’ha dirigit a accions destinades a col·lectius en exclusió social i pobresa, programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones grans, col·lectius amb necessitats especials o malalts, accions vinculades amb la gent gran, així com projectes d’inserció laboral.

Entre les iniciatives secundades, es troben accions de distribució d’aliments a col·lectius vulnerables, de la mà de menjadors socials, lliurament de material escolar i tecnològic per a la infància en risc d’exclusió, així com la dotació de tauletes a residències per a la gent gran.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

L’Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank, dins del seu model de banca socialment responsable.

A més de la contribució als projectes socials d’àmbit local, l’entitat secunda, a través de la seva Acció Social, el programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 participants el 2020 i 120.000 beneficiaris de les seves accions solidàries.

Quant a altres iniciatives clau per al model de banca socialment responsable de CaixaBank, destaca l’activitat en microcrèdits. L’entitat és l’única que ofereix microcrèdits a persones amb garantia personal i sense avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes.

L’actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L’organització internacional CDP, per la seva banda, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management han obtingut la màxima qualificació (A+) en els Principis d’Inversió Sostenible que dona suport Nacions Unides.