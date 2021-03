Acaba el FineArt amb una elevada assistència tot i les restriccions

La novena edició de FineArt Igualada finalitza amb un 80% de les visites respecte les passades edicions. Amb les restriccions comarcals tot apuntava des de l’inici a un festival més de ciutat i comarca. I, és cert, que els visitants han estat principalment de la ciutat, amb un 60% del total, i de la resta de l’Anoia, amb un 13%. Però, ha estat sorprenent la resposta del públic forà que, amb l’aixecament del confinament comarcal, no han dubtat en visitar FineArt Igualada; representant el 20% del total de visitants en tan sols una setmana.

En paraules de Ramon Muntané, director del festival, “acabar la novena edició amb aquestes dades, tenint en compte com vam haver d’acabar la passada edició, la situació actual i la dificultat a l’hora d’haver preparat tot el festival, per a nosaltres és un èxit rotund” i afegeix ”per a la gent ja és una cita anual marcada al calendari i molts lamenten no haver pogut venir aquest any, això ens alenteix a continuar”. A més, destaca el nombre de participants en els tallers i les xerrades que s’organitzen complementàriament, on aquest any s’ha implantat per primera vegada també el format virtual. Destaquen les visites al Museu de la Pell d’Igualada, amb 12 exposicions; l’Adoberia Bella, amb 5 exposicions més; l’Artèria Igualada amb l’obra Cinemàtiques de Rubén Torras; l’Adoberia, amb les exposicions de l’Skimal (Isabel Flores) i el Diego Pedra; la Sala Municipal d’Exposicions, gràcies a Variacions sobre la gravetat del lloc de l’Israel Ariño i la Clara Gassull; l’històric i emblemàtic edifici de l’Escorxador, amb les obres dels alumnes de les 11 escoles de fotografia i imatge i del Centre de Recursos de l’Anoia.

D’entre les exposicions més visitades destaquen la del premi Nacional de Fotografia, Manuel Castro Prieto, amb l’exposició més extensa de totes les edicions del festival; la del reconegut Narcís Darder amb imatges sobre el seu testimoni d’una època; el Bernat Millet amb Bitter, Sweet, Soft sobre la vida del poble Saurí; la de l’Skimal (Isabel Flores), amb uns autoretrats intervinguts amb pintura i fil daurat; o l’Ana María Robles, amb unes fotografies etnogràfiques dels Mundari. També se’n destaquen la de Jesús Montañana amb Lo que no se ve, Montserrat Pallàs Albertí amb Retrats de Família o L’hora quieta de Lara Puig, entre d’altres.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica, de renom a Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector, s’ha celebrat del 26 de febrer al 21 de març a Igualada, reunint més de 1.200 fotografies en dotze sales expositives. Ara, una vegada acabada aquesta edició, l’organització ja ha començat a planejar el 2022, un any sense dubte remarcable per a FineArt Igualada i per a tots els amants de la fotografia, ja que assoleix els 10 anys com a festival fotogràfic i, ho farà, l’any que Igualada és Capital de la Cultura Europea.