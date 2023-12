Avui, encesa de la primera bombeta del Calendari d’Advent al Niu Màgic de la plaça de Cal Font

Publicitat

Avui divendres, 1 de desembre, Igualada encetarà el Calendari d’Advent amb l’encesa de la primera bombeta del calendari que hi ha al Niu Màgic de Cal Font. L’acte anirà a càrrec dels fanalers que cada dia explicaran una petita història als infants inspirada en el món dels teixits i en la relació que aquest ha tingut històricament amb la ciutat. Seguidament, cap a ¼ de 8 s’estrenarà el nou escenari Màgic de Cal Font, amb una actuació de l’Igualada Gospel Choir.

L’escenari situat a costat del niu i amb la mateixa estètica que aquest, és una de les novetats de la campanya nadalenca d’enguany i té com objectiu ser una plataforma per a les entitats i escoles d’arts de la ciutat, per a què hi puguin mostrar les seves creacions, durant el mes de desembre, després de la història diària del calendari d’advent.

Demà dissabte, 2 de desembre, a les 18.30 h a l’espai de Cal Salinas tindrà lloc l’obertura de l’exposició “Teixint el Nadal” amb els Fanalers i la Conxita la Teixidora, que hi faran parada abans d’anar al niu màgic a explicar la seva segona historieta. L’antiga fàbrica tèxtil, ubicada a l’avinguda Balmes, serà un dels nous punts d’activitat aquesta campanya. En aquest espai, d’important relació amb la història del tèxtil i del gènere de punt de la ciutat, s’hi podrà veure, a cel obert, l’exposició “Teixint el Nadal” que repassa la història tèxtil d’Igualada.

Seguidament, tota la comitiva anirà caminant fins a la Plaça de Cal Font on, s’encendrà la segona bombeta. Cada dia, fins el 24 de desembre, s’explicarà una història i s’encendrà una nova bombeta del calendari d’Advent.

Dissabte, en acabar l’encesa de la bombeta, a les 19.15 h, a l’escenari màgic hi tindrà lloc una actuació de la coral Els Verdums.

Amb aquestes presentacions teatrals i les activitats programades, Igualada encén l’esperit nadalenc, oferint als ciutadans i ciutadanes i visitants una experiència única per començar la temporada de festes amb alegria i màgia, alhora que es recorda la història de la ciutat i la seva relació amb el tèxtil.

L’alcalde Marc Castells anima a tothom “a gaudir del Nadal, de les activitats que s’hi fan, dels nostres carrers il·luminats… però també a donar suport al nostre comerç, al comerç de Km0, el que manté vius també els nostres carrers durant tot l’any”.

