L’HC Piera al·lega que l’ajuntament els fa fora del pavelló sense avís previ per motius de seguretat

Publicitat

En una trucada rebuda a la redacció de La Veu, expliquen que a l’agost el consistori decideix fer obres al pavelló al·legant que està en mal estat i basant-se en un estudi de seguretat de les tanques, que segons la persona qui va trucar, porten en aquest estat quaranta anys. Remarca també que l’any passat al pavelló s’hi va dur a terme una copa de Catalunya. El problema arriba, explica, quan es decideix per unanimitat fer aquest canvi en plena competició d’hoquei; tot i que el club demana fer aquestes reformes fora d’època de competició, és a dir, durant els mesos d’estiu.

L’entitat esportiva es queixa que no se’ls ha comunicat res fins al dia del tancament. Expliquen que se’ls avisa que han d’anar a entrenar a un altre espai que, segons el club, no està en condicions per dur a terme l’entrenament, ja que és exterior i es fa fosc molt d’hora, i alhora el terra és de ciment. Quan es queixen se’ls ofereix anar a entrenar i jugar al pavelló de Torrelavit, una població que està a 25-30 minuts en cotxe des de Piera.

Expliquen que és important que es facin aquests canvis perquè hi ha moltes coses del pavelló que no estan en condicions, però es queixen que s’hagi fet en mig de la competició.

Finalment, l’entitat lamenta les maneres de l’ajuntament, qui consideren que han tingut una falta d’empatia cap al club, i que les coses s’han fet sense comunicació amb l’entitat. Al·leguen que oficialment no se’ls ha presentat cap projecte de la pista, i remarquen que ara mateix els júniors i els sèniors no poden entrenar a causa de l’espai que se’ls ha ofert que, insisteixen, no està en condicions.

L’Ajuntament explica que l’edifici presenta riscs de seguretat

L’Ajuntament de Piera respon a les al·legacions del club explicant que el pavelló tenia unes deficiències que posaven en risc la seguretat de l’espai, tot això corroborat en un informe de l’any 2022. Al juliol es constitueixen els ajuntaments després de les eleccions municipals del 28M, i un cop la regidora d’esports, Yolanda Castellanos, veu l’informe decideix fer-hi alguna cosa al respecte. No volen esperar fins l’estiu següent ja que creuen que la urgència és màxima i a la que aconsegueixen les licitacions comencen amb el procés.

Aquest dilluns 4 de desembre comencen les obres que tindran una durada prevista d’un mes i mig; la idea és que al mes de gener ja estigui resolt. L’ajuntament explica que es fan les obres en aquestes dates aprofitant el pont i les festes de Nadal.

L’ajuntament diu que han ofert al club una pista d’entrenament alternativa al barri Can Claramunt, que tot i ser a l’exterior disposa de lavabos i vestuaris, i que aquesta mateixa mesura s’ha ofert a altres entitats esportives que utilitzen el pavelló.

Finalment, recorden que la instal·lació és de l’ajuntament i, per tant, la responsabilitat màxima recau en ells. Consideren que s’han de dur a terme aquests canvis de forma urgent per motius de seguretat, i recorden que han buscat un espai al club, a Torrelavit, perquè puguin continuar amb les seves activitats.

Compartir