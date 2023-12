Tous en Família presenta “Mama Xtrem” a La Casa del Teatre Nu amb taller i espectacle

Publicitat

La proposta de Teatre Nu per aquest dissabte és familiar, torna el Tous en família amb l’artista Marta Renyer, aquest cop per a nens i nenes a partir de 6 anys. “Mama Xtreme” és un espectacle molt recomanat per a mares i pares, ja que la proposta ironitza sobre la maternitat.

Rita és stunt, doble d’acció. Després de fer carrera al món del cinema, està cansada de morir de 10.000 maneres diferents. Ara ha sigut mare, busca la manera de conciliar la seva professió i la seva vida privada. Ha decidit fer el seu propi show. Rita presenta la seva versió d’una de les úniques històries d’aventures universalment conegudes on la protagonista és una heroïna, Alícia al país de les meravelles. Una història d’equilibri entre l’amor i el risc. Una aventura divertida d’una supermama.

La cita és doble: dissabte a les 12h matí el taller de clown amb la Marta Renyer per a adults (gratuït, només amb el compromís que el participant assistirà a la funció de la tarda). La segona cita és a les 19 hores amb un assaig obert de “Mama Xtrem” i un col·loqui postfunció.

Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/mama-xtreme.

