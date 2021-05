Alimentació i Covid

Durant l’últim any la societat ha estat lluitant contra un enemic microscòpic (el SARS-CoV2) que ha canviat la nostra manera de viure, de relacionar-nos, de treballar… i en molts cassos també de menjar.

En moltes llars s’ha incrementat el consum de productes molt calòrics, rics en greixos i sucres, cosa que fa augmentar el risc de sobrepès u obesitat. I, de tots és conegut l’efecte negatiu enfront de moltes malalties, també en el cas de la covid-19.



La covid-19 és un quadre infecciós i inflamatori sistèmic que pot causar febre, tos, debilitat general, dolors musculars, dificultat per respirar, vòmits i diarrea, així com canvis en el gust i l’olfacte. Tot això depenent de si ens afecta de forma lleu o greu, també pot afectar a la gana i a la capacitat de menjar fent que sigui difícil complir amb les necessitats nutricionals diàries.

Sempre és important cuidar la nostra salut i per tant, la nostra alimentació, però especialment en els dies que estem vivint, és important mantenir un pes adequat, portar un estil de vida actiu i una bona salut emocional. Evidentment, això no ens exclou del contagi, ni de les complicacions, però sí que ens pot ajudar a una millor recuperació. De fet, l’obesitat és un factor de risc per presentar malaltia greu o mort per covid-19, les possibilitats de morir per covid-19 augmenten un 27% si la persona pateix obesitat de grau I (IMC 30-34,9), i més del doble si parlem d’obesitats mòrbides (IMC>40).

“Per una recuperació complerta de la malaltia es rellevant l’estat nutricional, el pes corporal i la gana.”

Set consells per una alimentació equilibrada

1. Contingut adequat de proteïnes per recuperar la massa muscular i potenciar el sistema immunitari. La covid-19 és un quadre infecciós i inflamatori que consumeix ràpidament la massa muscular i altres reserves de proteïnes, per això haurem de tenir cura dels aportaments nutricionals. Ho farem en forma de carn (millor blanca i magre), peix, ous, llegums, fruits secs, tofu o les combinacions adequades per aconseguir proteïna vegetal com per exemple llegum més cereals.

2. Hidrats de carboni per obtenir energia i fibra. Com pa, pasta, arròs, patates i cereals. A poder ser en la seva forma integral.

3. Fruites i verdures: per tenir una bona font de vitamines i minerals, així com de fibra. Com més colors més varietat de micronutrients.

4. Làctics: per la biodisponibilitat del calci i altres minerals a banda de l’aport proteic. Ho farem en forma de llet, iogurt o formatges en funció de la tolerància.

5. Greixos de bona qualitat: com l’oli d’oliva verge, l’alvocat o el procedent dels fruits secs o peix blau.

6. Aigua: per una bona hidratació. Per poder fer un control de la nostra hidratació revisarem el color la orina, ha de tenir un color clar, sinó serà un possible signe de deshidratació.

7. Evitar productes precuinats, menjar ràpid i en general aliments molt calòrics amb poc contingut nutricional.

Si necessitem un aport més alt de calories, suplementarem els nostres plats per no fer-los més grassos però sí més calòrics, per exemple amb ametlla en pols, llavors, o formatge ratllat entre altres, o bé afegint greixos saludables com oli d’oliva o alvocat. També hem d’aprendre a experimentar amb herbes aromàtiques per potenciar el sabor i fer el menjar més desitjable en cas que haguem patit una pèrdua de gana.

De forma general, seguir el patró de la dieta mediterrània ens pot ajudar a tenir un millor pronòstic en front a la covid-19 perquè és una dieta rica en àcids greixosos w3, i en polifenols, entre altres, que milloren la resposta immune en infeccions pulmonars, a més de tenir uns efectes antiinflamatoris i immunomoduladors.

A banda de la nostra alimentació no oblidem la importància de cuidar el nostre cos amb una adequada activitat física i un bon i cuidat estat emocional.