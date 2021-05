Centenars d’anoiencs diuen “No” al model d’implantació de renovables

Aquest diumenge 9 de maig s’ha convocat a la comarca de l’Anoia una mobilització sota el lema “El territori diu prou! No destruïm la natura en nom de les renovables” per mostrar el rebuig al model d’implantació proposat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya liderat pel Conseller Damià Calvet. La manifestació comarcal s’ha emmarcat dins d’una campanya de mobilitzacions a nivell nacional per tot el territori català que, de fet, va iniciar-se el cap de setmana anterior a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona amb representants de totes les plataformes veïnals del territori.

L’Anoia és una de les comarques més afectades a nivell català per aquesta política de desplegament de les energies renovables. Així, la coordinadora de plataformes veïnals anoienca aplega més entitats locals que cap altra i està conformada per les següents agrupacions: Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors (PACA), Salvem la Serra de Feixes, Salvem Maçana i Serra Morena, Salvem Tous, Veïns del Rabal d’Aguilera d’Òdena, Sobirania Energètica baixa Segarra- Bellprat, El Trill Argençola, Jorba Reflexiona, Per la Conca, Salvem Can Titó, Unió de Pagesos Anoia i organitzacions polítiques com Endavant-Anoia, Arran –Segarra i CUP -Anoia. Totes elles, treballen conjuntament per un objectiu comú: mostrar el rebuig a aquests macroprojectes de producció d’energia a través de plaques fotovoltaiques i aerogeneradors, aturar-los i protegir el nostre entorn natural, agrícola i paisatgístic.

La mobilització ha tingut una primera part més lúdica i simbòlica. Els participants han sortit des dels seus respectius pobles i s’han aplegat a mesura que s’apropaven a la capital. Dues columnes de bicicletes han arribat al parc central d’Igualada per est i oest. Els recorreguts efectuats permeten visualitzar i donar a conèixer les més de 900 hectàrees de superfície agrícola afectades per macroprojectes de centrals fotovoltaiques. Tan a Jorba com al polígon del Pla de les Gavarreres s’hi ha unit una vintena de tractors per visualitzar l’afectació dels projectes sobre l’activitat agrària.

Des del Parc Central d’Igualada les 350 persones concentrades han baixat fins a entrar a la Plaça de l’Ajuntament, juntament amb tractors i a ritme de la percussió dels Protons.

Davant d’una gran pancarta que resava “RENOVABLES SÍ, PERÒ AIXÍ NO”, sostinguda per un representat de cada entitat, Martina Tresserra ha llegit en nom de la coordinadora un manifest explicant els projectes declarats viables a la comarca, el com s’ha permès políticament que s’arribés a aquesta situació i les demandes del territori per redreçar el procés d’implantació. Amb l’actual estratègia, critiquen des de la plataforma, “l’Anoia s’ha de convertir en una central exportadora d’energia amb capacitat de subministrar a dotze comarques”. Apropar la producció al consum, prioritzar zones antropitzades, conscienciar sobre el canvi de paradigma en l’ús de l’energia, etc. són unes quantes de les demandes que s’han fet notar en el parlament. Finalment, recuperant el ritme de batucada s’ha desconvocat la concentració.