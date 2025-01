El 6 de gener torna a Igualada la fira més antiga: la tradicional Fira de Reis

Una variada oferta de planters, jardineria, llavors, alimentació i artesania seran el plat fort de la tradicional Fira de Reis, que el dilluns 6 de gener tornarà a omplir el Passeig Verdaguer d’Igualada, de punta a punta. Es tracta de la 72 ena edició d’una fira amb orígens medievals, considerada una de les més antigues de Catalunya.

Com mana la tradició, agricultors, pagesos i visitants d’arreu del país acudiran a Igualada per fer les seves compres anuals de planter i altres productes agrícoles i d’alimentació als prop de 200 expositors que estaran distribuïts al llarg del més d’un quilòmetre de llargada del Passeig. El fet que la cita sempre caigui en dia festiu -6 de gener- i la seva llarga tradició ha permès amb els anys que la Fira de Reis sigui una cita ineludible per a venedors i visitants que desafien el fred per cloure les festes amb una cita lúdica i comercial de primer nivell.

La fira està oberta de 9h a 14h i, a més dels productes agrícoles, també s’hi podran trobar productes d’alimentació com embotits, formatges, olives, mel, pastissos, fruites i verdures. Entre els paradistes també hi haurà artesans que ofereixen roba feta a mà, sabons i cosmètica natural, espelmes, bijuteria i marroquineria, així com els venedors ambulants amb ofertes cridaneres d’última hora.

Com passa habitualment, la Fira de Reis coincidirà amb el Mercat d’Antiguitats; una vuitantena d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes estaran instal·lats al Parc de l’Estació Vella. De manera excepcional el mes de gener comptarà amb dos Mercats d’Antiguitats: el dia 6 a l’Estació Vella i el dia 26 de gener, últim diumenge de mes, al tram central del Passeig Verdaguer en la seva ubicació habitual.

El president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, explica que “la Fira de Reis és la més antiga però no passa mai de moda perquè, si bé temps enrere estava molt centrada en el sector agrícola, amb els anys i amb el canvi d’hàbits de la societat la fira ha anat variant i ampliant la seva oferta fins a dia d’avui, on tothom pot trobar productes interessants”. La varietat de l’oferta i aquesta capacitat d’adaptar-la a la demanda és, segurament, clau de l’èxit d’aquest certamen que atreu a Igualada persones d’arreu del país que ja han convertit la visita en una cita ineludible al calendari.

Una fira que va néixer fa 652 anys

L’any 1373 el Rei Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i amb una durada dels quinze dies següents; aquesta fira es considera l’origen històric de l’actual Fira de Reis.

En l’etapa moderna, la primera edició documentada va ser just fa 71 anys: el 6 de gener de 1952. Poques setmanes abans, el novembre de 1951, havia nascut l’entitat Fira d’Igualada –amb el nom de Foment de Fires i Mercats i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada-. La nova entitat va decidir organitzar com a primera activitat pública la Fira de Reis de l’any 1952.

Als seus inicis i durant bona part de la segona meitat del segle XX la Fira de Reis es va consolidar com una cita on es podia trobar tot el necessari per la vida a pagès i també tot el que calia per abastir la llar durant l’any que començava. Era un mercat ramader, amb exposicions de maquinària i productes per al sector agrícola; la secció dedicada al bestiar (cavallí, oví, boví i porcí) s’ubicava a la plaça d’Espanya –tradicionalment coneguda com la Plaça dels Porcs-, la de planters (hortícoles, d’arbres fruiters i de diverses varietats de vinya americana) es trobava a la plaça de Sant Joan, els estands de maquinària agrícola i les parades de venedors de teixits, llibres, cristalleria i venda ambulant en general, al passeig de les Cabres. A la rambla del General Vives s’hi instal·laven altres estands dedicats a l’exhibició i venda de maquinària agrícola, i a la plaça de l’Ajuntament se celebrava el popular mercat d’avicultura i de fruites.

La Fira de Reis actual, organitzada per Fira d’Igualada, manté la mateixa essència comercial i popular, adaptada als nous temps, i segueix aplegant centenars de visitants d’arreu de Catalunya en una data tan emblemàtica com la del 6 de gener.