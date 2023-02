150è aniversari de l’Escola Mare del Diví Pastor

La Comunitat Educativa de l’Escola Mare del Diví Pastor es complau a fer pública la celebració, enguany, del 150è Aniversari de la fundació d’aquest centre del cor d’Igualada; una efemèride que porta implícit el més sentit i profund orgull -de religioses i mestres- per una longeva i consolidada tasca educativa hereva de l’obra del seu venerable fundador, el Beat igualadí Josep Tous i Soler; i que convida a ciutat i comarca a participar del següent calendari d’actes:

Aquest dissabte, 18 de febrer, l’Escola participarà, conjuntament amb l’AMPA i alguns/es mestres, a la Rúa del Carnestoltes, amb una escenificació al·lusiva a aquest 150è Aniversari.

El dissabte 25 de febrer, Dia de Portes Obertes, endemés de la puntual presentació pública del centre, hi haurà una mostra fotogràfica de la seva història. Alhora, a la 1 del migdia, hi ha convocat un acte institucional i commemoratiu d’aquest 150è Aniversari, presidit per l’alcalde, Marc Castells, i acompanyat d’una representació dels serveis d’Ensenyament; a més de comptar amb la presència de Mossèn Eduard Flores, de la Parròquia de Santa Maria.

“Dia de la Mare del Diví Pastor”

El divendres 28 d’abril, “Dia de la Mare del Diví Pastor”, a l’Escola es duran a terme una sèrie d’actes commemoratius amb l’alumnat, durant el matí; i, després, a la tarda, s’obrirà el centre a totes les famílies. Posteriorment, a les 7 del vespre, es durà terme un Ofici religiós a la Basílica de Santa Maria, presidit pel Pare Caputxí, i exalumne del centre, Francesc Sànchez; una cerimònia que comptarà amb un parlament de la Directora i Titular de l’Escola, la Germana Aura Maria.

Sopar de generacions

El dissabte 20 de maig, a les dependències del centre, hi ha convocat un Sopar de Generacions, una gran reunió que ha d’agermanar a l’alumnat de totes les edats. Oportunament es notificarà l’hora, el menú i el preu.

El dissabte 27 de maig, coincidint amb la data de la seva mort, es convidarà a una visita guiada i una eucaristia a la casa natal del Pare Tous; en agraïment a la seva persona i al seu llegat.

El divendres 16 de juny, a propòsit del Final de Curs i comiat de les respectives promocions, també es participarà d’una breu commemoració del 150è Aniversari.

El diumenge 26 de novembre, “Dia de les Exalumnes”; el festeig d’aquest tradicional retrobament gaudirà d’unes atribucions especials referides al 150è Aniversari.

I, a la finalització d’aquest 2023, en ocasió del Festival Escolar de Nadal, que se celebra l’Ateneu, també es farà al·lusió a la cloenda d’aquest 150è Aniversari.