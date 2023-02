Tot a punt per a la festa del Carnaval a Igualada, amb una rua amb 1.500 participants

Tot i que l’any passat ja es va viure el Carnaval gairebé amb tota normalitat -únicament la lectura del pregó es va fer per les xarxes socials per evitar aglomeracions a Cal Font- aquest any la festa de la disbauxa torna amb tota la força d’abans de la pandèmia. L’any passat van sortir 14 comparses a la Rua, una xifra per sota de les habituals altres anys, però per raons, òbviament, del tot justificades. Aquest any seran 17 comparses, i moltes escoles de la ciutat -i entitats que acostumen a participar- ja fa temps que hi treballen. Hi participaran 1.500 persones.

La Rua es farà demà dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, amb un recorregut igual a les darreres edicions. En arribar a la plaça de Cal Font, al voltant de les 21h tindrà lloc la lectura del pregó realitzat, aquest any, pel Gremi de Traginers alhora que es farà públic el veredicte del Jurat i es lliuraran els trofeus del concurs a les tres millors comparses.

La Rua estarà encapçalada, una vegada més, per la Banda de Cornetas y Tambores de La Cofradía de Fátima i comptarà amb la participació, tancant la comitiva, de la carrossa del Rei Carnestoltes, que aquest any és a càrrec de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, que torna a assumir aquesta tasca, que ja havia fet l’any 2008.

Recordem que, per a participar -les sol·licituds es van tancar el 9 de febrer- les comparses han de tenir un mínim de 10 components. Hi haurà un total de 15 premis en metàl·lic (5 de 500 € i 10 de 200 €) en ordre de les millors comparses seleccionades pel jurat.

Diumenge, espectacle infantil

El diumenge 19 de febrer hi haurà un espectacle infantil a càrrec dels Músics del Parc, a les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, on la mainada podrà lluir les disfresses i ballar. Activitat organitzada amb la col·laboració de La Xarxa d’Igualada.

El disseny del programa ha estat creat per Mireia Sala, il·lustradora i dissenyadora gràfica d’Igualada. Després de formar-se com a il·lustradora a l’escola Leandre Cristòfol de Lleida va endinsar-me en el món del disseny gràfic a la Gaspar. Especialitzada en la il·lustració aplicada al disseny i així com en el disseny editorial treballant a l’Agència Minimilks, on ha treballat amb clients com la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Girona, el Patronat de Turisme de Costa Brava, la UdG, entre d’altres.