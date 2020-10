Vilanova recuperarà a l’octubre les sessions de cinema

Aquest mes d’octubre torna el Cineclub Vilanova, un projecte que la regidoria de Cultura ha volgut recuperar amb l’objectiu d’oferir a la població diferents cicles de cinema familiar i per adults. l’alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Cultura, Carlota Silva han signat un conveni de col·laboració amb Raúl Bocache i Javier Pérez-Vico, representants de +QCine.

La regidoria de Cultura i +QCine han treballat plegats per tornar a portar cinema al municipi, on no es programen cicles de projeccions des de gener de 2019. En aquesta nova etapa, les sessions de cinema tindran una periodicitat mensual, de l’octubre de 2020 al març de 2021.

El Cineclub Vilanova començarà el 25 d’octubre amb la projecció d’“Angry Birds 2”. Les sessions continuaran el 22 de novembre amb “Parque Mágico”; el 13 de desembre, “Mascotas 2” i el 24 de gener, podrem veure “Frozen 2”. La quarta entrega de “Toy Story” està prevista per al 28 de febrer i el cicle de Cineclub es tancarà el 28 de març amb “Aladdin”.

Les projeccions es faran a Can Papasseit, a les 12:00 h, i l’aforament estarà limitat en funció de les mesures COVID vigents en cada moment. Podeu seguir el projecte per Facebook: Cineclub Vilanova o per Instagram i participar dels diferents sortejos que tenen previst fer amb la col·laboració del comerç local.