Doble visita de Medi Ambient dels Hostalets al Vallès Oriental

Una delegació de l’Ajuntament formada per l’alcalde i regidor de Medi Ambient, Gerard Parcerisas, el regidor d’Acció de Govern i d’Urbanitzacions, Xavi Alberich, i la tècnica de Medi Ambient van visitar dues poblacions del Vallès Oriental per conèixer casos similars al del municips en l’àmbit mediambiental.

El primer desplaçament va ser a Santa Eulàlia de Ronçana, un municipi amb una població dispersa i amb nombroses urbanitzacions on, des de fa dos anys, tenen instaurat el sistema de recollida de residus porta a porta. En el recorregut per bona part del municipi, la tècnica municipal va explicar amb molt detall com han estat capaços de resoldre els punts més complexos, ja siguin carrers amb fort pendent, carrers sense sortida, zones aïllades i habitatges plurifamiliars.

Per altra banda, la delegació hostaletenca va poder visitar les instal·lacions de l’abocador, ja clausurat, de les Valls de Santa Maria de Palautordera, als peus del Montseny, que gestiona la mateixa empresa que el de Can Mata dels Hostalets de Pierola, Cespa, del grup Ferrovial. La trobada va servir per veure els mecanismes d’integració paisatgística utilitzats o com es tracten els lixiviats i el gas metà que encara generen les deixalles per produir electricitat.

Estan previstes més visites a altres poblacions pròximes als Hostalets de Pierola per acabar d’estudiar com funciona i conèixer, de primera mà, quins són els avantatges de la implementació del sistema.