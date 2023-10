Victòria per al CF Igualada en un duel complicat de dominar

CD VALDEFIERRO 0

CF IGUALADA 3

Les blaves vencen per 0 a 3, en un duel on va costar dominar i on l’Eric va aturar un penal. Les igualadines tornaven a tenir un desplaçament llunyà. En aquesta ocasió, visitaven el barri saragossà de Valdefierro.

En un duel que es preveia molt intens i on costaria trenar grans jugades, les blaves van ser capaces de controlar el duel i avançar-se ràpid en el marcador, amb un gran gol de Pauli.

Tot i el gol, el conjunt blau no va ser capaç de trencar de manera definitiva el duel i es va arribar al descans amb el mínim avantatge, tot i disposar de tímides arribades a l’àrea rival.

A la represa, l’equip va millorar les seves prestacions i va disposar d’oportunitats per ampliar el resultat, però no les va aprofitar.

En canvi, les locals seguien esperant la seva oportunitat i, al minut 70, es van veure afavorides per un penal. Però no comptaven amb un Eric a la porteria que va endevenir el costat i va rebutjar la pilota.

En els darrers minuts, les blaves van trencar el partit amb un autogol i un gol oportunista de Maria Gallego, que tornava d’una lesió de llarga durada.

Les anoienques tornaven a casa amb els tres punts al sarró i amb l’objectiu de seguir amb la bona ratxa la pròxima setmana, que rebran el filial de l’AEM.