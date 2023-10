Toni Bou guanya el trial d’Andorra i s’apropa a un nou títol mundial

Amb aquesta d’Andorra, de les cinc proves disputades fins ara del campionat del món de trial sota sostre, ja van quatre les victòries aconseguides pel pierenc TonI Bou amb Montesa.

Tant sols en el trial austríac el basc Jaime Busto amb GasGas fou capaç de vèncer al pilot català. Bou tenia moltes ganes de revenja en el trial andorrà, doncs Busto en fou el guanyador a l’anterior temporada.

I Bou que ja des de fa anys resideix al principat andorrà no va donar cap opció de triomf al pilot basc ni a la resta de rivals, guanyant d’una forma clara i posant així un peu i mig en el seu dissetè mundial sota sostre.

Al final del trial andorrà, Bou comentava; “Estic molt content amb la victòria ja que la cita a Andorra per a mi sempre és especial. En la primera tornada no he tingut molt bones sensacions, així que per a la segona he canviat de moto i he tingut molt bon feeling. Guanyar d’aquesta manera una ronda tan complicada és increïble. Això em dona una motivació extra per a la següent, que serà a la casa de Repsol, on tornaré a buscar un nou triomf i el campionat”.

Ara queden dues proves per tal que finalitzi el campionat, la primera serà a Madrid i la darrera al departament de la Vendée situat a la zona del Loira.