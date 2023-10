D’Igualada a Montmaneu a peu o bici amb la MontIgual

El proper diumenge 15 d’octubre torna la Caminada Montigual que uneix Igualada amb Montmaneu però aquest any amb una gran novetat, també es podrà participar amb bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica.

La caminada tindrà tres opcions de participació com l’any passat, la llarga de 27km que sortirà de l’Oficina de Turisme i alberg de pelegrins de Cal Maco d’Igualada a les 8h, la mitja de 20km que sortirà de l’alberg de pelegrins de Jorba a les 9h, i la curta de 9km que sortirà de Santa Maria del Camí a les 10h. Totes tres opcions trobaran avituallaments pel recorregut però a l’arribada a Montmaneu hi haurà un dinar amb fideuada i iogurt del Pastoret que ens oferirà l’Ajuntament de Montmaneu. A partir de les 14h tindrem el servei de bus que farà viatges per tornar als participants al seu punt de sortida, Santa Maria del Camí, Jorba o Igualada.

Per aquesta edició s’han modificat els recorreguts de manera que fins a la gasolinera de Jorba anirem pel camí de Sant Jaume i Sant Ignasi, però en aquest punt que hi trobarem un avituallament ja entrem camins i corriols de la part alta de l’Anoia per arribar al tram final entre Veciana i Montmaneu on els participants quedaran meravellats dels bonics boscos de les obagues d’aquesta zona. A partir d’aquest punt el recorregut estarà marcat.

La pedalada tindrà dos opcions de participació amb sortida a les 7:55 de l’Oficina de Turisme i alberg de pelegrins de Cal Maco d’Igualada. Les dos opcions fan el recorregut conjunt fins a Montmaneu, però després d’esmorzar es podrà decidir si seguir per camins i pistes amb desnivell, o bé agafar carretera i carril bici tot baixada fins a Igualada. Caldrà seguir el recorregut amb GPS o mòbil descarregant l’enllaç wikiloc, i aquest comença per la nova via blava fins a Jorba, seguim per la bonica riera de Copons per després fer la forta pujada de la serra de la fam i ja entrar als camins i corriols de Veciana i Montmaneu. Es un recorregut de poca dificultat però si que cal tenir un nivell de forma adequat per poder assolir els més de 1200m de desnivell acumulat en la opció complerta, i els 850 en el cas de baixar pel carril bici.

També trobareu diferents avituallaments durant el recorregut, però a l’arribada a Montmaneu, hi haurà esmorzar de botifarra per tots els ciclistes.

Tant la caminada com la pedalada tindran una samarreta tècnica commemorativa de regal, i es poden fer les inscripcions que en cap de les modalitats passen de 15€ a www.montmaneu.cat.

Dilluns va tenir lloc lloc la presentació de l’activitat a càrrec de l’Alcalde de Montmaneu, Àngel ferrer, l’Alcalde de Veciana, Jordi Servitge, i el regidor de turisme de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè.