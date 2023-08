Vallbona publica la convocatòria de subvencions per a les entitats locals

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha obert la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats culturals, educatives, esportives, juvenils, solidàries, de participació ciutadana, mediambientals, de promoció econòmica i d’atenció social que duen a terme una activitat d’interès general per al municipi. El termini per presentar les sol·licituds, un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, acabarà el 30 de setembre.

Aquests ajuts econòmics aniran destinats d’una banda a programes anuals que recullen el pla d’activitats ordinàries i habituals, per al qual es pot sol·licitar un ajut puntual o l’establiment d’un conveni marc de col·laboració; pot incloure la compra de materials o equipaments necessaris per al desenvolupament de les activitats. I de l’altra, els ajuts també es destinaran a programes d’activitats específiques o extraordinàries per a les quals es pot sol·licitar un ajut puntual.

Els sol·licitants podran demanar els ajuts sempre que les activitats no tinguin finalitat econòmica o lucrativa: si se n’obtenen beneficis cal que es reinverteixin en activitats culturals i festivals. També es tindrà en compte que les activitats complementin el programa cultural o festiu del municipi, la participació de les entitats en les activitats festives de Vallbona, l’interès cultural i social de les activitats culturals i festives programades, els objectius de l’activitat i el programa d’activitats, la incidència que poden tenir a la població, el nombre potencial de beneficiaris i la presència i promoció de les activitats de les entitats en els mitjans de comunicació comarcals i xarxes socials que indiquin el nom de la població.

Es valorarà positivament que siguin activitats o programes que estimulin la participació dels ciutadans, la interacció entre diferents col·lectius o associacions, que siguin innovadores en la vida associativa del municipi, que revaloritzar el patrimoni cultural i festiu del municipi en l’àmbit històric, artístic, lingüístic o de tradicions populars, i l’esforç de les entitats per trobar vies de finançament per a les seves activitats o programes que complementin els ajuts públics.