La sequera extrema fa caure la collita de cereal a l’Anoia

Asaja calcula que la falta de pluges farà caure un 70% la collita de cereal a Catalunya en un dels pitjors anys que es recorden. Rosa Pruna, presidenta del sindicat agrari, assegura que a comarques com l’Anoia, Vallès Oriental i Occidental, l’Alt i el Baix Penedès, la Segarra o la Conca de Barberà “no es pot parlar ni de collita” perquè en alguns casos les màquines ni han sortit a treballar. Només s’ha salvat la collita on es va poder regar fins el mes d’abril, com a l’Urgell i la Segarra, amb entre 3.000 i 4.500 quilos per hectàrea, o a comarques com el Solsonès i el Berguedà “on va ploure quan tocava”. Amb aquest escenari, Pruna assegura que s’haurà de comprar fora pràcticament tot el cereal a preus molt alts per la guerra d’Ucraïna.

Rosa Pruna ha assegurat que els estralls causats per la sequera a la collita d’aquest any no s’havien vist mai, el que demostra que el canvi climàtic “ja està impactant de ple”. A tall d’exemple, ha assenyalat que a comarques com l’Anoia, el Vallès Occidental, l’Anoia o el Penedès no s’ha collit res i al Vallès Oriental entre un 10% i un 15%.

Pruna ha deixat clar que amb el 30% de la collita no n’hi haurà prou, ni de lluny, per alimentar el bestiar ni per destinar cereal per al consum humà. De fet, dels 36 milions de tones de cereal que es consumeixen al conjunt de l’Estat, enguany només es colliran 9 milions de tones, el que obligarà a importar la resta.

Sobre la compra de cereal a l’exterior, la presidenta d’Asaja ha recordat que la guerra d’Ucraïna, fins ara el “rebost” de gra d’Europa, obligarà a comprar cereal a països com els Estats Units, l’Argentina o la Xina a preus molt més alts. Un increment, ha afegit, que pagaran “tard o d’hora” els consumidors.