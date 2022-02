Un gran tram final de partit dona la victòria a l’Events CB Igualada

TGN BÀSQUET 43

EVENTS CB IGUALADA 47

Nova victòria de les igualadines a domicili del TGN Bàsquet. Un inici molt fred de partit, on les blaves van estar sense anotar durant els quatre primers minuts de joc, amb moments de bon joc, però sense poder convertir. Quan de cop van despertar, van endossar un parcial de 0-7 al marcador. Posteriorment, un intercanvi de cistelles i bon joc, marcava el final del primer quart, amb un resultat de 11-11.

En el segon període va seguir l’intercanvi de cistelles i bones jugades per part dels dos equips, destacant l’encert des de la línia de triple de les igualadines, anotant dos triples que les va fer marcar distàncies amb l’equip de Tarragona. El segon parcial va ser d’11-14, amb un marcador a la mitja part de 22-25.

A la represa del partit, les igualadines van sortir fredes, permetent a les jugadores de Victor Javier fer un parcial de 6-0, retallant així distàncies fins a posar-se per davant en el marcador. A la meitat del tercer període, van començar a sorgir els problemes per les jugadores de l’Events CB Igualada SFA, que van tenir dificultats per anotar, quedant només les oportunitats d’anotació de tir lliure. El resultat del període va ser de 14-5, fent un resultat total de 36-30.

En l’últim període del partit, un principi amb anotació per part dels dos equips, va fer treballar de valent a les jugadores d’Igualada per a poder treure una nova victòria a domicili. Finalment, gràcies a la defensa de les jugadores blaves, van poder col·locar un parcial de 0-9 al marcador, que les va posar per davant i acabar de decantar la victòria cap a les anoienques. L’últim període era de 7-17.