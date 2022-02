El CN Igualada vota dijous qui serà el nou president de l’entitat

Aquest proper dijous el Club Natació Igualada celebra les seves primeres eleccions del segle. Dels 335 socis que té el club, al voltant de 200 tenen dret a vot. No acostuma a ser habitual que les entitats esportives de la ciutat, i tampoc de la comarca, tinguin més d’un candidat a presidir-la, però en el cas del CNI, aquest 2022 es dona el cas. Es presenten el David Ramis, que ja ha estat president els darrers quatre anys, i el Dani Grados, que formava part de la junta i ara ha decidit presentar-se per liderar un nou projecte. A veuanoia.cat els entrevistem a tots dos.

Entrevista a David Ramis

Fa unes setmanes vas enviar una carta als socis explicant-los que abandonaves la presidència. A què es degut el canvi i que ara et tornis a presentar?

La Junta Directiva que ens vam presentar fa quatre anys havíem decidit que ja havia arribat el nostre moment i que potser tocava plegar. Però després de que es convoquessin eleccions i no es presentés ningú en la primera convocatòria, alguns membres de la junta que segueixin i altre socis emprenedors van decidir donar de nou un pas endavant i em van demanar de tornar al capdavant del projecte. Veure la gent engrescada també em va engrescar a mi.

Quan vau entrar fa quatre anys el club estava en una situació precària.

Vam entrar agafant un club amb 60.000 euros de deute i en quatre anys l’hem eixugat. Hem posat el dia de pagament a tothom, hem posat les seccions al dia, etc. Aquests quatre anys ens els imaginem treballant pel club i per l’esportista, aquest és l’objectiu que tenim com a junta.

Quins nous projectes teniu pensat?

Volem crear un parell de noves seccions. En l’últim mandat vam recuperar la secció de màster i en aquesta volem crear la secció d’aigües obertes, que s’està posant molt de moda en el món de la natació. També volem ampliar els esportistes de base tant de natació com de waterpolo. Tenir molts nens i nenes a l’escola és el futur del club. A més, volem apostar bastant pel waterpolo femení, que ara el tenim una mica oblidat.

A Igualada hi ha molta competència d’altres entitats esportives per captar gent.

Sí, hi ha molta feina. A més, en el món de l’aigua és més complicat perquè només tenim una piscina i a nivell d’espai ens és complicat. Estem treballant en això juntament amb l’Ajuntament i el Patronat d’Esports. La piscina de Les Comes és l’única de competició que puguem utilitzar, i una de les opcions podria passar per portar activitat també a l’Infinit.

Entrevista a Dani Grados



Per què decideixes presentar-te per ser president del CN Igualada?

Jo ja havia estat a la Junta anterior i a l’estiu ens van anunciar que plegaven tots en bloc. Va ser llavors quan vaig començar a treballar en una nova candidatura per agafar el relleu, amb gent amb ganes i idees noves perquè tot estava una mica estancat. La meva sorpresa va ser quan em vaig assabentar que la junta anterior es volia tornar a presentar i els vaig proposar fer una candidatura unitària però ho van rebutjar.

Quin és el vostre projecte? Quines idees noves teniu?

Volem donar vida al club, creiem que ara estem una mica estancats. Volem fer créixer l’entitat en socis i esportistes. Volem cuidar els treballadors, que siguin fixes, que tingui il·lusió i estiguin involucrats. Aquest ha estat un mal endèmic del nostre club.

Com veieu el tema de les instal·lacions? S’ha quedat petita la piscina de Les Comes?

Una de les nostres il·lusions seria aconseguir una piscina en propietat, i si és de 50 metres com havia estat la piscina de Recasens molt millor. És una il·lusió que crec que hem de tenir. Tenim aquests problemes d’espai i se’ns fa complicat formar més nedadors ara mateix. Hem d’arribar a acords amb l’Ajuntament per intentar construir una nova piscina.