Un globus fet a Ultramagic serà present a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics

Aquest proper divendres, a la 1 del migdia hora catalana, s’inauguraran els Jocs Olímpics de Tòquio. L’esdeveniment s’hauria d’haver celebrat l’any passat, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo per aquest 2021. Hi participaran un centenar d’esportistes catalans, alguns amb opció de medalla. Malauradament, no hi haurà cap esportista anoienc participant-hi, però aquest cap de setmana es coneixia que un globus fabrica a l’empresa anoienca Ultramagic, serà present a la cerimònia inaugural dels Jocs. De fet, el globus ja se l’ha pogut veure sobrevolant la ciutat de Tòquio en els darrers dies. És una demanda del col·lectiu artístic Mé, que va fer una convocatòria online per tal que la gent d’arreu del món els enviés fotos. El globus ha estat batejat com a Masayume, una paraula japonesa que significa somni fet realitat, i pretén enviar un missatge d’esperança en aquests temps de pandèmia.

