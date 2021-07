1.232 persones participen en les maratons de vacunació exprés de Piera i Calaf

Piera, amb 738 dosis injectades, i Calaf amb 494 va ser els dos municipis anoiencs on s’han organitzat maratons de vacunes a la Regió Sanitària en una campanya que es va tancar el passat dijous. En les darrers tres setmanes, 15.360 persones han passat sense cita prèvia en un dels 30 punts de vacunació exprés de 27 municipis de la Regió Sanitària Catalunya Central, 1.232 dels quals ho han fet als dos municipis de l’Anoia. A finals de juny es va fer una prova pilot al Berguedà, i durant la primera quinzena de juliol, el departament de Salut amb un ampli desplegament d’efectius de l’atenció primària ho ha portat a terme a la resta de comarques.

La convocatòria s’ha adreçat a persones pertanyents a l’Àrea Bàsica de Salut, que no han rebut cap dosi de la vacuna i que no han passat la Covid en els últims sis mesos. Per poder rebre el vaccí només ha calgut presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu. En aquestes vacunacions sense cita prèvia, considerades oportunistes, s’han seguit diferents estratègies segons l’àrea bàsica i s’ha comptat amb la col·laboració de la majoria d’ajuntaments i d’agents cívics per poder gestionar les cues que es formaven. La previsió inicial que era d’arribar a una vintena de municipis s’ha ampliat per donar cobertura finalment a totes les comarques incloent Moianès i Solsonès que s’han afegit a la convocatòria amb una magnífica resposta.

La prioritat en organitzar les maratons era arribar a franges d’edat que tenien dificultats per arribar a la vacuna, majors de 30 i 40 anys. Amb tot, l’obertura de totes les franges d’edat just abans de començar la campanya i la dificultat dels joves d’accedir a la vacunació amb cita prèvia ha despertat un important interès dels més joves en les maratons obertes.

En aquest sentit, els gestors de cues han fet una feina de cribratge i informació i s’han pogut atendre les dues necessitats. La gerent de la RSCC, Teresa Sabater, agraeix l’esforç dels professionals de primària que “han agafat el repte de les maratons amb moltíssima il·lusió i amb un ampli compromís de servei”. També el treball dels “gestors de cues que ja sigui a través de voluntariat i coordinats per les administracions locals, ens han permès gestionar l’ampli interès de la ciutadania per a accedir a la vacunació sense cita prèvia”.