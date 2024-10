La UD San Mauro segueix líder de la Lliga Elit després de vèncer el Manlleu en l’últim minut

Resultats del Partit

San Mauro, U.D. vs Manlleu, A.E.C. Lliga Elit San Mauro, U.D. 2 – 1 Manlleu, A.E.C.

La UD San Mauro va aconseguir aquest cap de setmana un agònic triomf en els darrer minut contra el Manlleu, una victòria que permet a l’equip de Santa Margarida de Montbui seguir líder de la Lliga Elit una setmana més. Els grocs van guanyar per 2-1 als osonencs.

Els mauristes van ser els primers en avançar-se al marcador, quan al quart d’hora de partit Sergi Escofet va enviar al fons de la xarxa una pilota des de fora de l’àrea. Pocs minuts després, els grocs van tenir dues noves oportunitats per eixamplar la distància al marcador, les dues obra d’Arnau Cañas. Als 18 minuts de partit va tenir una oportunitat de gol, i només 2 minuts després, el jugador maurista va veure com li anul·laven el 2-0 per fora de joc.

Amb la victòria per la mínima del conjunt local es va arribar al final de la primera part. A la represa el Manlleu va tenir oportunitats clares. El San Mauro també va gaudir d’oportunitats per sentenciar, però a només dos minuts del final, els d’Osona van empatar el partit per mitjà de Toni Rossell. Quan semblava que el partit quedava vist per a sentència, en els darrers intents del San Mauro de lluitar per la victòria, es va produïr un penal a favor de l’equip montbuienc. Amb el temps gairebé exhaurit Jordi Aribau no va perdonar i va transformar el 2-1, aconseguint 3 punts que permeten als de Jesús Milán mantenir-se en la primera posició de la taula, empatats a punts amb el Vic.

El proper 19 d’octubre, la UD San Mauro es desplaçarà fins al Garraf per enfrontar-se al CF Vilanova i la Geltrú a partir de les 17:30h.