El Fàtima supera el Vilanova en el primer derbi comarcal de Segona Catalana

Resultats del Partit

Fátima, F.C. vs Vilanova del Camí, C.F. Segona Catalana Fátima, F.C. 4 – 1 Vilanova del Camí, C.F.

El primer derbi comarcal de Segona Catalana va enfrontar al FC Fátima i el CF Vilanova del Camí, en un partit que es va decantar per un 4-1 per als igualadins. El resultat deixa als del Barri de Fàtima en desena posició a la classificació, just un lloc per sobre dels vilanovins, que cauen fins a l’onzena. Durant l’anada d’aquesta temporada es produiran dos derbis comarcals més, quan els de Fàtima i els de Vilanova s’enfrontin al Piera, amb qui comparteixen grup.

L’acció va començar des del primer minut, quan els vilanovins van concedir un penal després d’una recuperació del Fàtima que va acabar amb una jugada dins de l’àrea rival, en la qual Gharrass va cometre un penal. Josep Navarro, el jugador vilanoví del Fàtima, va transformar el penal per posar l’1-0 al marcador en el primer minut de joc.

En els següents minuts, els de Vilanova del Camí van respondre al gol del Fàtima amb una major presència a camp rival, però sense que aquesta acabés de concretar-se en ocasions clares. El FC Fátima, per la seva banda, intentava maximitzar cadascuna de les seves oportunitats. En el minut 38, els de Fàtima van servir una falta lateral que, després de diversos rebots, va acabar en un gol en pròpia del vilanoví Gharrass, tot i que l’acta arbitral atorga el gol al jugador del Fàtima David Baraldés, que va ser qui va rematar en primera instància la centrada.

Només dos minuts després, un xut llunyà de Navarro va ser refusat pel porter vilanoví Yeray. La pilota va caure als peus del jugador del Fàtima Martí Just, que va marcar el 3-0. Amb aquest resultat va acabar la primera part del partit.

A la represa, el Vilanova va pujar línies, però sense èxit de cara a porteria. Al minut 72, el Fàtima va marcar un definitiu 4-0 per mitjà de Duffour. L’únic gol dels vilanovins va arribar a les acaballes del temps reglamentari, en transformar Oussama Qamboua un penal comès pel Fàtima en una aproximació vilanovina.

Propers partits del CF Vilanova del Camí i el FC Fátima

El CF Vilanova rebrà el Gironella – segon classificat del Grup 4 de Segona Catalana – a Can Titó el proper dissabte a les 18h. Els del Barri de Fàtima hauran d’esperar al diumenge al migdia per enfrontar-se al Joanenc – quart classificat de la categoria -. Ho faran com a locals al camp de Can Masarnau.