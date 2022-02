“Tu sí que vals” als joves igualadins per fer front a l’abandonament escolar

A Igualada hi ha 4.200 joves d’entre 16 i 24 anys dels quals 433 (un 11’5%) no s’ha graduat de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 1.600 (un 38%) no han continuat estudiant després de l’ESO cap de les opcions que s’ofereixen (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior o Mitjà i Programes de Formació i Inserció). Es tracta, doncs, d’una xifra d’abandonament escolar molt preocupant, i més tenint en compte l’elevat nombre d’atur juvenil que afecta especialment el jovent sense formació (quasi el 80% dels joves aturats de menys de 23 anys no té estudis, segons dades de l’IDESCAT).

És per això que l’Ajuntament d’Igualada ha decidit tirar endavant diverses accions per combatre l’absentisme i l’abandonament escolar prematur adreçades al jovent de la ciutat d’entre 16 i 24 anys, amb l’objectiu d’animar-los a seguir estudiant en l’etapa postobligatòria.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa i la regidora de Joventut, Carlota Carner, han presentat aquest dimecres al matí un ambiciós projecte per orientar i acompanyar els joves en el seu camí formatiu i laboral i promoure el seu èxit personal i acadèmic. D’entre les accions més destacades, hi ha la implantació del Servei d’Orientació Educativa que incorpora la figura de l’orientador educatiu dintre dels instituts per donar assessorament personalitzat a l’alumnat, i la implantació d’una plataforma tecnològica que posarà en comú tota la informació a escala local per poder oferir els serveis i recursos educatius i laborals als joves i a les seves famílies de manera personalitzada i fer un seguiment dels joves en risc.

Les accions s’emmarquen en el projecte Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE), un dels anomenats “projectes transformadors” de la Diputació de Barcelona que va arrencar a finals d’any amb una prova pilot a 7 ciutats catalanes –Igualada, Badia del Vallès, Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Vilafranca del Penedès – i la comarca d’Osona. El projecte s’allargarà fins al 2023 i l’objectiu és que els serveis engegats durant la prova pilot es consolidin i es mantinguin.

El grup motor del projecte està format per agents dels Departaments d’Ensenyament i Joventut, Promoció econòmica i inclusió social de l’Ajuntament d’Igualada, i té una xarxa interprofessional formada per tots els agents d’Igualada i la comarca de l’Anoia que intervenen amb joves d’entre 16 i 24 anys per tal que puguin treballar coordinadament: instituts d’educació secundària, l’Institut Milà i Fontanals, l’Escola Municipal Gaspar Camps, el Campus Igualada-UdL, el Centre de Formació d’adults i representants municipals de serveis socials, esports, talent i universitats, inspecció educativa i joventut del Consell Comarcal de l’Anoia.

El pressupost del projecte NOE s’articula a través de convenis de col·laboració amb els 8 ens locals que participen en el projecte pilot, i entre tots disposen d’un import de 1.760.000€. Aquests recursos es destinen al finançament, entre d’altres, dels serveis d’orientació educativa, els projectes de reconnexió educativa o reforç del personal de dinamització, orientació i atenció al jovent.

“Tu sí que vals”

Els joves tenen al seu abast molta informació i un gran ventall d’itineraris formatius però sovint se senten desorientats. Per això és necessari que rebin un suport personalitzat per augmentar el seu autoconeixement, millorar la seva autoestima i ajudar-los a tenir èxit acadèmic.

Amb l’eslògan “Tu sí que vals. T’ajudem a descobrir el teu talent”, l’Ajuntament d’Igualada s’adreçarà a aquests joves per empoderar-los i motivar-los a trobar el seu camí, posant-se en contacte amb el servei d’orientació. La campanya té el llenguatge i l’estètica del Talent Show, un gènere televisiu de gran èxit mundial i amb molt seguiment en especial entre els més joves que consisteix a mostrar que qualsevol persona anònima té un talent que pot emergir si es treballa i s’hi creu, i encara més si es compta amb ajuda externa com ofereix en aquest cas el consistori igualadí, a més del suport que ja reben dels propis centres educatius.

L’afirmació de la campanya -“Tu sí que vals”- també es contraposa a les afirmacions que moltes vegades es fan els joves a ells mateixos -“no serveixo per res”-, o que els fan els adults de l’àmbit més proper -“no serveixes per estudiar”-.

El Servei d’Orientació Educativa

El Servei d’Orientació Educativa acompanya l’alumnat per fer la transició de l’etapa obligatòria a la postobligatòria. El personal orientador visita setmanalment els centres educatius de secundària i ofereix atenció individualitzada als joves que ho necessiten de manera coordinada amb els tutors del propi centre. A més també fa de nexe amb diferents agents del territori (acadèmics, laborals i joventut).

En aquest procés d’orientació, l’orientador vetlla per atendre les necessitats de l’alumnat, comunicant-se amb la família i escola i informant-los de les oportunitats laborals i les opcions acadèmiques postobligatòries. A més, també treballa l’autoconeixement: ajuda als joves a avaluar les seves pròpies motivacions i habilitats, i a descobrir la seva identitat i vocació perquè puguin prendre la decisió més encertada sobre el seu futur. Els propis joves també poden demanar cita a l’orientador per email a orientacioeducativa@aj-igualada.net o whatsapp al 690793568 sense necessitat d’intervenció del centre.

Un problema de país

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) durant el 2020 el 17’4% dels joves de Catalunya van abandonar de manera prematura els estudis, i aquest és un dels problemes més greus del sistema educatiu català. L’abandonament escolar un cop finalitzat l’ESO implica una pèrdua d’oportunitats per al jovent i una pèrdua de potencial social i econòmic pel conjunt de la societat.

La Unió Europea té com a objectiu que l’abandonament escolar prematur (AEP) es redueixi al 10% i, tot i que Catalunya ha millorat les seves dades respecte als últims anys, encara queda un llarg camí fins assolir aquesta fita.

L’abandonament escolar té uns factors de risc com ara la situació socioeconòmica, la pertinença a minories ètniques i immigrades i la tipologia de família, però també hi ha factors acadèmics (la insatisfacció o les dinàmiques dels centres), de gènere (els homes tenen més tendència a abandonar els estudis que les dones) i el social (la demografia, l’economia, etc.). Tots aquests factors s’han de tenir en compte en les polítiques contra l’Abandonament Escolar Prematur, tal i com es recull al projecte “Noves Oportunitats Educatives” impulsat per la Diputació de Barcelona.