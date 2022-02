Oportunitats i Creixement del Talent i les Pimes

L’altre dia el propietari d’una pime de l’Anoia a qui tinc gran admiració per la seva trajectòria, per la seva voluntat de continuar creixent i per la seva humanitat, em va preguntar: Com ho puc fer per créixer si no puc atraure ni desenvolupar el talent que necessitem?

A l’informe elaborat per Cepyme “Creixement empresarial-situació de les pimes a Espanya comparada amb la d’altres països europeus”, en el que exposa les conseqüències negatives de la mida de les pimes, parla de la menor atracció i retenció del talent, menors salaris, menor capacitat d’innovació i exportació i dificultats per finançar-se. Actualment, comptem amb 2,9 milions d’empreses a Espanya, de les quals, 4.765 són grans companyies (amb plantilles superiors a 250 persones i/o facturació superior als 50 milions d´euros), i la resta constitueixen 1,1 milions de micropimes (amb menys de 10 treballadors i/o facturació inferior a 2M€) i altres pimes.

Si el teixit empresarial actualment està format per un 95% de pimes, abans de la pandèmia aquesta xifra era d’un 97%.

Respecte al prototip d’empresa mitjana al nostre país, és més petit que en l’entorn de la Unió Europea, i la seva supervivència menor: 11 anys de mitja i menys d’un 40% de les empreses arriba als 5 anys de vida. La mitjana de les nostres empreses compta amb 4,7 persones mentre la mitjana a la Unió Europea és de 6 treballadors. Les mateixes conclusions veiem a vendes per empresa. En aquest cas, la mitjana de la UE és un 32% major que la mitjana espanyola.

La gran complexitat és encara en aquest entorn, la capacitat per atraure i fidelitzar el talent clau que necessiten i tenen les pimes, i sobretot les que es plantegen un pla estratègic que contempla el creixement a través de la innovació en nous productes i serveis i l’expansió en els mercats.

Necessitem atraure talent especialitzat i expertesa, i oferir oportunitats de desenvolupament a les nostres persones per ser competitius en un entorn on, les empreses grans i multinacionals ofereixen d’entrada millors condicions, mentre el talent està pendent de noves oportunitats entre les nostres pimes.

Tinguem present que estem en moviment important de talent. Aquesta crisi ha posat de manifest moltes coses, entre d’altres si les nostres companyies tenen identificat el talent clau, si tenen visió a mig /llarg termini i si els seus moviments de talent van alineats a la seva cultura i concorden amb la seva estratègia. Tradicionalment, un de cada quatre directius vol canviar d’empresa cada any però aquest darrer, hem passat a que un 25% s’hagi incorporat ja a una altra empresa i l’altre 25% està en recerca activa. En aquest entorn de canvi, soc especialment optimista i crec que malgrat hi ha un gap important de talent, amb creativitat i voluntat es poden oferir grans solucions a les persones per tal que les nostres pimes puguin tenir el talent clau que necessiten.

Què entenem per talent clau? Són aquell conjunt de professionals que porten el coneixement crític i fonamental per concloure els processos, indispensables per tal que el negoci funcioni i que impacti en el compte de resultats.

El coneixement crític és aquella experiència aplicada a l’entorn laboral, el saber fer connectat a l’estratègia de la companyia que no pot localitzar-se fàcilment en el mercat. Els empresaris de les pimes saben bé que atraure, acompanyar, desenvolupar i fidelitzar el talent clau és fonamental per a la sostenibilitat dels seus negocis; per tant, ens caldrà continuar sent creatius i treballar per tal que les nostres empreses siguin fortes i sostenibles a través de les persones que hi treballen, en un entorn on el propòsit, la cultura i els valors siguin les puntes de llança. Haurem de continuar donant la importància que es mereix el nostre talent clau i ajudant a les persones a créixer si volem projectes i empreses d’èxit.