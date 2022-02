Poble Actiu reclama més habitatge públic específic per a joves

La candidatura municipalista Poble Actiu reclama al govern de Marc Castells reservar part de l’habitatge públic per a joves que es vulguin emancipar i tinguin dificultats econòmiques per a poder aconseguir-ho. La demanda es basa en les dades de l’enquesta a joves de la ciutat presentada recentment, on l’habitatge és un dels grans problemes que contemplen al moment de decidir marxar de la ciutat per establir-se en altres poblacions.

Context alarmant

Fa unes setmanes es va presentar el Pla Local de Joventut, que constava d’una “diagnosi molt alarmant pel que fa a les expectatives dels joves d’Igualada” segons declaracions dels regidors de la formació. A partir d’una enquesta, en la que hi van participar pràcticament 500 joves d’entre 12 i 30 anys, un 45% responia que volien marxar de la ciutat en un futur per la manca de perspectives laborals. En relació a l’habitatge, l’enquesta va mostrar com un 70% dels enquestats pensaven que era necessari afavorir un parc de lloguer social, assequible o controlar els preus de mercat. Una afirmació “totalment oposada a les polítiques d’habitatge liderades pel govern de Marc Castells els darrers 11 anys” segons afirmacions del regidor de Poble Actiu Pau Ortínez. De fet, l’estudi també mostrava que un 92% dels enquestats no coneixien cap servei públic que ajudés a trobar habitatge i suspenien el grau de facilitat per trobar-ne a Igualada o rodalies. Aquestes dades són per a Poble Actiu “la confirmació del que hem vingut alertant els darrers 7 anys, una falta de polítiques d’habitatge valentes i especialment adreçades als joves de la ciutat”.

Polítiques d’habitatge per als joves

Per revertir la problemàtica, la formació municipalista afirma que cal començar a reservar part de l’habitatge de lloguer social als joves, així com disposar de pisos d’una habitació, més econòmics i ideals per a l’emancipació juvenil. Per això, la regidora Neus Carles afirma que “cal reservar com a mínim un 15-20% dels pisos de lloguer social als joves d’entre 18 i 30 anys, ja que aquests representen entre un 10 i 15% de la població total de la ciutat”. Tanmateix, reclamen que aquesta reserva ha d’anar lligada a un increment significatiu de l’oferta d’habitatge social, que com ja han reclamat anteriorment, voldrien aconseguir mitjançant ajudes a la rehabilitació condicionades al lloguer social durant un període de temps concret.

Mobilitzar els habitatges dels grans tenidors

Recentment, el diari Crític ha publicat una revisió dels habitatges propietat de grans tenidors de les ciutats de Catalunya. El reportatge mostra que a Igualada hi ha un total de 1.111 habitatges en mans de grans tenidors, un 5% del total de la ciutat. Tenint en compte que al 2019 el nombre d’habitatges llogats a Igualada eren 812, des de Poble Actiu han denunciat que molts dels habitatges de grans tenidors no estan en règim de lloguer sinó són part de l’especulació immobiliària, esperant millors èpoques per treure un major rèdit econòmic de la inversió. Mentrestant, això continua limitant la disponibilitat de pisos per al mercat, encarint els preus i limitant la capacitat d’emancipació dels joves. Per això, la regidora Neus Carles reclama “aplicar un increment de l’IBI a aquests grans tenidors que tenen habitatges que porten més de 2 anys buits, com hem reclamat els últims 2 anys”.