Territori posa en marxa un nou bus Exprés.cat entre Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú

Les empreses operadores seran Monbús-Hispano Igualadina i Plana

El Departament de Territori posarà en marxa, el pròxim 1 de juliol, el nou autobús Exprés.cat e25, que unirà directament Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada a través de l’Eix Diagonal, format per les carreteres C-15 i C-37.

La línia funcionarà de dilluns a divendres feiners i oferirà 8 expedicions per sentit. Les sortides, tant des de Vilafranca del Penedès com d’Igualada, seran a les 6:45 h, 7:50 h, 15:05 h, 16:10 h, 17:15, 18:20, 19:25 i 20:30 h. Els horaris han tingut en compte les entrades i sortides a la feina i a la universitat, així com les connexions amb els Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada per poder afavorir la intermodalitat.

Consulta els horaris de la nova línia de bus entre Igualada, Vilafranca i Vilanova i La Geltrú

Horaris de la nova línia Exprés.cat e25. Font: Departament de Territori.

El nou Exprés.cat és un servei llargament reivindicat pel territori. És, de fet, d’un dels primers acords de la Taula de Mobilitat del Penedès, que està integrada pels consells comarcals de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, a més dels ajuntaments de la zona, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona.

Està finançat pel fons climàtic, destinat a projectes per impulsar el transport públic i disminuir l’impacte ambiental. És el fons que prové de l’impost de diòxid de carboni aplicat a turismes, motocicletes i furgonetes comercials.

La posada en marxa servirà com a període de proves per determinar l’eficiència i la demanda real, per així poder acabar d’adaptar el servei a les necessitats de la mobilitat. Les previsions de passatgers se situen al voltant dels 21.900 viatges anuals. Les empreses operadores seran Monbús-Hispano Igualadina i Plana.