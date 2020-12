Territori Cultura: Per Reis, videojocs en català

Els videojocs han esdevingut una de les principals opcions d’oci cultural, amb independència de l’edat de cadascú. L’oferta no només no para de créixer quantitativament, sinó que s’ha diversificat en múltiples opcions temàtiques i de possibilitats de gaudir-ne; des de les individuals o en família a les de multijugadors connectats en línia. I en aquesta tant important indústria creativa, Catalunya hi té un paper destacat i cada cop més important.

El primer videojoc en català, basat en el trobador medieval Guillem de Berguedà, se situa en un llunyà 1985, quan els videojocs s’enregistraven en cintes de casset. Durant aquestes tres dècades i mitja, el sector dels videojocs ha viscut un fort creixement a Catalunya, esdevenint un territori referent dins d’Europa. A les empreses nascudes aquí se li suma una molt important presència de grups internacionals, que han decidit que el nostre país sigui un dels seus principals centres de desenvolupament de noves produccions. Així, a tot Catalunya trobem un centenar i mig de desenvolupadors on hi treballen més de tres-mil professionals. I al seu costat, un ampli teixit de centres formatius i estudis universitaris, d’on sorgiran les creadores i creadors dels videojocs del futur.

I un videojoc pot ser un molt bon regal per aquests propers Reis, especialment si és en català. D’opcions n’hi ha moltes, i la Generalitat posa a disposició un web sobre els videojocs en català, classificats per gèneres (llengua.gencat.cat/ca/serveis/videojocs/). Així, per exemple, des del seu cercador es poden trobar una quarantena d’opcions per als més menuts, des de trencaclosques, a musicals, passant pels més educatius.

Si el món del cinema i les sèries de ficció té els seus guardons, el dels videojocs té també els seus. La darrera edició del premis Gaming.cat va seleccionar quatre finalistes en la categoria de videojocs en català, que il·lustren la gran diversitat existent: “Dicey Dungeons”, “Lost Wing”, “Factorio” i “Dràcula, rastre de sang”, de l’empresa anoienca Cubus Games, que en va ser el guanyador.

Imatge: Caràtula del videojoc per a mòbils “Dràcula, rastre de sang”, del desenvolupador Cubus Games