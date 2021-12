Tercer partit en set dies i tercera derrota consecutiva per a l’Igualada Femení HCP-Grupo Guzman, que ha rebut de forma consecutiva a Les Comes als dos líders de la competició. Dissabte, davant el Martinelia CP Manlleu, les noies que entrena Carles Marín van competir de tu a tu davant les osonenques, però l’ofici i veterania del conjunt quatribarrat va acabar imposant-se per 1-3. El retorn a Les Comes de Maria Díez “Peke”, llegenda de l’hoquei femení igualadí, va saldar-se amb dos gols més de la “Peke”, que ja frega els 500 gols en OK Liga.

El matx va ser de poder a poder, amb dos equips que van mostrar-se molt ferms defensivament. Les de Jordi Boada es van avançar en el marcador en el minut 7, després que “Peke” aprofités a la segona una bola morta dins l’àrea igualadina.

La lesió d’Helena de Sivatte va ser un contratemps per a les igualadines, que es van trobar al davant un rival amb moltíssima profunditat de banqueta.

Precisament una de les jugadores que no van sortir d’inici, Anna Casarramona, va fer el 0-2 en el minut 12, amb un llençament per l’escaire esquerre de la porteria igualadina.

Amb el 0-2 Pati Miret va llençar al pal un penal, mentre les porteres d’ambdós equips, Cristina Riba i Anna Ferrer, van començar el seu particular recital. A 30 segons del descans una gran assistència d’ Aida Mas la culminava Gina Balcells, sorprenent a la portera visitant. És el segon gol a OK Liga de la juvenil igualadina. Amb 1-2 es va arribar al descans.

A la represa el Martinelia CP Manlleu va tancar a les igualadines d’inici. Després d’un rigorós penal, novament Maria Díez “Peke” faria el definitiu 1-3 amb una altra canonada per l’escaire de la porteria defensada en aquesta acció per Mònica Ferrer.

A partir d’aquí les ocasions en ambdues porteries van sovintejar, però les defenses es van imposar als atacs. Les igualadines ho van intentar de totes les maneres, però van anar passant els minuts. Malgrat arriscar molt en els darrers compassos del matx, el marcador ja no es mouria.

Després d’aquest partit, l’Igualada Femení HCP es manté setè a la classificació de la millor lliga del món, amb 12 punts, i demostrant capacitat de competir davant tots els rivals.

Desplaçament a Gijón per tancar el 2021

El proper dissabte a partir de les 19.15 hores l’Igualada Femení HCP-Grupo Guzman disputarà el partit corresponent a la vuitena jornada d’OK Liga. Serà el darrer partit del 2021, en un desplaçament fins a Astúries, on les espera el potent Telecable HC. Les igualadines es prepararan durant la setmana per competir davant un rival experimentat, al qual intentaran sorprendre.