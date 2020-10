TC Carrique: una empresa metal·lúrgica en constant evolució i innovació

Activitat: Fabricació i estampació de productes metàl·lics a mida.

Ubicació: Vallbona d’Anoia

Treballadors: 29

Any fundació: 1964

L’empresa TC Carrique, situada a Vallbona d’Anoia, es dedica des de fa més de 50 anys, a la fabricació i estampació de productes metàl·lics a mida. Fabriquen tot tipus de productes com armaris elèctrics, barbacoes, taquilles, peces per automoció, mobiliari, quadres elèctrics per ascensors, entre altres, tots produïts amb materials com l’inoxidable, el coure, el ferro o l’alumini.

S’encarreguen de tot el procés productiu: plegat, tall làser, troquelat, soldadura, muntatge, embalatge i etiquetatge. Treballen tant a demanda del client en sèries llargues o curtes, com amb productes de disseny propi. Alguns dels valors afegits que els diferencien de la competència són l’agilitat i la rapidesa, poden produir sèries curtes en 1 o 2 dies, la versatilitat i innovació amb la màxima qualitat.

Nova màquina plegadora híbrida: Axial Hsyncro-143

L’última màquina adquirida per l’empresa el passat mes de juny, ha estat la plegadora híbrida de la marca Axial, en concret, el model Hsyncro-143. La plegadora té 140 tones de força i 3050 mm de longitud total de plegat. Aquesta plegadora es configura en funció de les diferents necessitats de la feina a realitzar. El seu límit posterior es construeix amb una mecànica de gran precisió, alta velocitat de desplaçament i tolerància zero.

Amb aquesta màquina, TC Carrique podrà fabricar les peces amb més rapidesa i precisió gràcies als seus eixos independents que permeten fer les correccions de forma automàtica i a la safata amb la que es poden moure peces més grans i amb més rapidesa. A més, inclou diversos sistemes de seguretat per als treballadors i és molt silenciosa. El fet que sigui híbrida permet estalviar a l’empresa entre un 30% i un 40% de consum energètic contribuint d’aquesta manera també amb el medi ambient.

Incorpora una pantalla tàctil molt intuïtiva amb control numèric Visitouch 19 que permet el càlcul de tot el procés de plegat en mode 2D i 3D. Aquest sistema incorpora un potent software que permet programar i simular les peces abans de produir-les.

Aquesta màquina s’afegeix a les altres de TC Carrique. L’empresa compta amb 3000 m2 dividits en 8 zones amb maquinària d’última tecnologia. A les instal·lacions hi ha clarament diferenciades les zones d’oficina, muntatge de productes de grans dimensions, el taller mecànic, el magatzem, una zona dedicada només a l’acer inoxidable, la zona d’embalatge i la zona de màquines on podem destacar màquines de soldadura TIC, MIG i amb punts, polidora, premsa, la talladora làser Nukon fibra 2KW, la punxonadora FINNPOWER amb càrrega i descàrrega automàtica i les plegadores, on trobaríem la nova plegadora híbrida.

TC Carrique, una empresa compromesa amb el medi ambient

Recentment, l’empresa ha instal·lat 248 panells solars que li permeten generar electricitat amb energies renovables. Aquests panells generen 146.878 KWh/any, de mitja anual, que contribuirà en un estalvi de 59.54 tones de CO2 a l’atmosfera anualment. I és que l’energia solar compta amb una sèrie de beneficis tant per al planeta com per a l’empresa: no contamina, és renovable, evita l’escalfament global, redueix l’ús de combustibles fòssils i millora els costos productius de l’empresa. Gràcies a la reducció de costos de producció, l’empresa pot reduir els costos als seus clients oferint la millor relació qualitat/preu i al mateix temps, reduir la contaminació del medi ambient.

Una empresa amb història

Als anys 60, Rafael Carrique va fundar Talleres Carrique a la comarca de l’Anoia. El negoci va començar com un petit taller de baranes i serralleria i poc a poc, va anar adquirint més maquinària i augmentant la seva producció i serveis.

Amb els anys, l’empresa ha anat evolucionat i creixent tenint una forta presència en el sector a la província de Barcelona i a altres zones de Catalunya, Espanya i sud de França. Actualment, ofereix un gran diversitat de serveis relacionats al sector del metall. La gran versatilitat i la tecnologia de tota la seva maquinària ha fet que amb els anys TC Carrique es mogui en diferents sectors com el de l’automoció, l’electrònic, l’industrial, la il·luminació solar o mobiliari metàl·lic per la llar o empreses.

El sector del metall és un sector que canvia molt ràpidament i requereix de noves tecnologies constantment. Podem destacar de l’empresa la ràpida adaptació pels canvis i la constant millora en innovació i qualitat dels seus productes i processos productius.

Actualment, l’empresa està en procés d’expansió, innovació i digitalització, adaptant-se a les noves necessitats del mercat. Ha apostat per l’ús de les tecnologies digitals per comercialitzar els seus serveis i productes i donar-se a conèixer a més territoris a través d’Internet. Avui dia, podem trobar tota la informació de l’empresa, productes, serveis i notícies a diversos canals online: Linkedin, Facebook i Youtube.