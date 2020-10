Les Jornades Europees de Patrimoni, al Cim de La Tossa de Montbui, descobreixen una remodelada Torre del Castell

A mitjans d’aquest mes d’octubre, i amb motiu d’una nova edició de les Jornades de Patrimoni, a La Tossa de Montbui, van ser visitades les importants reformes que recentment s’han dut a terme a la mateixa Torre del Castell, una part integrant -al costat de l’Església- d’aquest històric recinte monumental de dalt del cim de La Tossa, de 626 metres d’altitud. Per descomptat, i per a aquesta insòlita ocasió, aquest significat esdeveniment va poder fer-se efectiu d’acord amb una sèrie de torns establerts tot seguint les normes de seguretat anti Covid-19; una avinentesa protocol·lària que va permetre, si més no, una atenta observació de les sorprenents obres i actuacions que, gràcies a la intervenció conjunta de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montbui i la Fundació de La Tossa de Montbui, ha estat possible de dur a un bon i efectiu termini.

L’acció emmarcada dintre de les Jornades Europees del Patrimoni va acomplir la missiva de dur a terme l’estrena de les obres de rehabilitació realitzades a la Torre del Castell de La Tossa; activitat estrella d’aquesta extraordinària convocatòria que, de fet va incorporar com a primer pas –el dissabte- un homenatge per part dels Amics de La Tossa, a una de les persones que més ha vetllat els darrers anys per la conservació del Castell de La Tossa i el seu entorn, en Joan Palomas. Aquest, en un acte participat per l’Alcalde montbuienc, Jesús Miguel Juárez; el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Adrià Castelltort i Mossèn Josep Maria Pujol, de Santa Margarida de Montbui, va protagonitzar una inauguració de manera simbòlica de la nova Torre, on la construcció d’una escala i una passarel·la regalen a qualsevol visitant un altre fantàstic mirador sobre tota la Conca d’Òdena. L’endemà diumenge, es va celebrar una jornada de portes obertes a la nova Torre del Castell, la qual va comptar amb una notòria concurrència de visitants; un succés que va possibilitar l’ingrés a aquesta primera planta del Castell de La Tossa, una exitosa remodelació realitzada durant l’últim any, que ha recuperat de manera sorprenent una vella Torre de Defensa.

Quant a l’esmentada Torre de Defensa, quatre passes per la història ens situen originàriament en temps de la caiguda de l’Imperi Romà, moment en què bona part de l’actual territori montbuienc va ser objecte del domini visigòtic fins als dies de l’ocupació sarraïna. Seguidament, el procés de reconquesta promogut pels francs va conduir a què tot aquesta demarcació passés a configurar-se com a un territori de frontera, dins de la Marca Hispànica; un canvi de situació municipal que, en cap cas, no va ser impediment per a la permanència d’un singular nucli de població que hi veia assegurada en aquest reducte fortificat la seva supervivència. Així, al costat de l’Església romànica de Santa Maria de la Tossa, la Torre de Defensa o de guàrdia va ser construïda a l’any 987, segons una planta de base rectangular, amb els angles arrodonits; mostrant unes parets d’uns 12 metres de llargària, 7 d’amplada i 2 de gruix, amb un recobriment de pedres a la part alta del mur, pròpia de les construccions militars. Més enllà d’aquests elements arquitectònics, el conjunt històric del Cim de La Tossa estava rodejat d’una muralla -del mateix període- que no tancava plenament tota la superfície atesa l’existència morfològica d’un barranc.

Avui, i de fet des de sempre, el cim de La Tossa de Montbui, endemés d’un paratge privilegiat i unes espectaculars panoràmiques des de qualsevol dels seus privilegiats miradors, et convida a descobrir i a participar d’un testimonial patrimoni històric, inigualable i genuí, al cor de Catalunya. Tanmateix, d’ençà unes decades, a iniciativa de Els Amics de La Tossa, es contribueix a la conservació d’aquest espai paisatgístic i històric, amb una proposta de diferents activitats culturals, especialment exposicions d’artistes locals i comarcals, i també concerts a l’interior de l’Església; àdhuc festeigs tradicionals, com: la Festa de la Candelera i Sant Blai, al mes de febrer; la Festa de l’Aplec del Roser, al maig; i la Festa de la Tardor, a l’octubre.