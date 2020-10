“Per no contagiar-se cal mascareta, rentar-se les mans, distància social i grups reduïts”

Sóc David Zumel Roman, vaig néixer a la clínica La Alianza de Barcelona el 6 d’abril del 1956. Vaig estudiar medicina a l’Hospital de Sant Pau. En guanyar les oposicions em vaig incorporar a Huete, al costat de Cuenca on vaig conèixer la meva esposa Mercedes. El 1988 vàrem tornar a Barcelona i el 1993 vaig arribar a la Pobla de Claramunt. Les meves filles, Claudia i Alba, varen néixer a l’Hospital d’Igualada. Visc a la Torre de Claramunt. Aprofito que La Veu em doni oportunitat d’acomiadar-me de tots els meus pacients que, des del primer dia, m’han acollit molt bé i els estic molt agraït. Ha sigut tot un privilegi exercir de metge de poble a la Pobla de Claramunt.

Quants anys de metge de família a la Pobla de Claramunt?

Vaig començar de metge a Huete (Cuenca) fa 37 anys. Cinc anys després vaig tornar a Catalunya, primer a Santa Coloma, després a Barcelona i finalment el 1983 a la Pobla on he estat fins que m’he jubilat.

Com funciona la sanitat pública en un poble?

Dels mitjans que teníem quan vaig començar amb un maletí i el meu propi instrumental a ara que la sanitat s’ha organitzat en equips i s’ha dotat de més mitjans tècnics s’ha millorat molt. Quan vaig arribar a la Pobla les tasques del metge de família eren també de salut pública. Fèiem controls a fàbriques i establiments, fins i tot de forenses. Per sort, es van crear els equips d’atenció primària que els pacients valoren molt. Els pobles han de tenir assistència propera, sense oblidar pobles petits i masies allunyades. Patim dèficit de finançament i falta de personal amb massa precarietat laboral des de fa anys.

Parla de l’Àrea Bàsica de l’Anoia Rural?

L’ABS Anoia Rural dona assistència a 14 pobles en 9 consultoris locals, que s’han hagut que tancar durant la pandèmia, centralitzant l’assistència al de la Pobla, que reunia millors condicions. Els consultoris s’estan tornant a obrir esglaonadament. És important disposar d’un equip cohesionat, esforçats treballant coordinadament en moments tan difícils com hem patit. Amb l’esforç i compromís de l’equip hem pogut superar tan difícil situació. És d’agrair la disposició que té la població a l’hora de confinar-se i prendre mesures de prevenció.

Vostè, a més de metge és també psicòleg. Ajuda a l’hora de tractar als pacients?

La malaltia i el confinament han afectat molt a la salut física i psicològica de tothom. El metge de família aplica una medicina biopsicosocial i aspectes de confiança. Conèixer les circumstàncies personals de les famílies i aplicar psicologia ajuda molt.

Podem aplicar mesures efectives per no contagiar-nos de la covid-19?

Malauradament el virus ha causat una crisis sanitària sense precedents amb un alt preu en vides. Un terç del nostre equip ho va patir. Les primeres setmanes foren molt dures, estem patint una tensió i sobrecàrrega de feina importants, però a poc a poc hem anat disposant de millores organitzatives, però encara són insuficients. S’han modificat els consultoris per a separar els pacients. Fem consultes telefòniques i telemàtiques per limitar el contacte entre persones però si el cas ho requereix es fan presencials programades. Les mesures són prou conegudes: mascareta dins dels locals i al carrer, a l’estossegar cobrir la boca amb mocador o colze, rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i amb aigua i sabó, no tocar-se boca cara i ulls, distància mínima de dos metres entre persones i grups reduïts. Les persones grans i els crònics s’han de protegir perquè són els més febles i els joves, han de fer un esforç per no contagiar-se. Si apareixen símptomes contactar d’immediat amb els serveis sanitaris.

A la Pobla s’ha vinculat a les entitats i ha potenciat la creació del club d’escacs.

Jugava a tennis i he sigut membre de la junta del Club Tennis la Pobla on, també hi havia alguns aficionats als escacs i vàrem muntar un club on juguem individuals i per equips. Els escacs són per a totes les edats, obren la imaginació i donen agudesa mental. És una gran eina que potencia l’aprenentatge i les capacitats cognitives.