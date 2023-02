Sushiko, el restaurant de menús infinits i de qualitat que et faran viatjar al Japó

Sushiko, la cadena de plats japonesos de qualitat, ha obert les portes a Igualada, i ho fa ni més ni menys que a un dels locals més bonics que hi ha a l’avinguda Mestre Muntaner. Les instal·lacions tenen capacitat per a un centenar de persones, i la seva decoració i disseny fa de l’espai un restaurant elegant, íntim i acollidor.

Amb Sushiko viatjaràs al Japó sense moure’t de la cadira. Cada detall, tant del menú com de l’espai, ha estat minuciosament cuidat per donar-te molt més que un servei de restaurant i aconseguir que t’endinsis en el món del sushi i la gastronomia japonesa.

Del Japó a casa nostra

La marca Sushiko té més de 70 restaurants a tota Europa que permeten gaudir d’un sushi de qualitat a un preu immillorable. El seu secret? Treballar per donar millor qualitat al client i oferir una carta el més actualitzada possible segons el mercat.

Una carta de plats que no t’acabaràs

El menú a la carta compta amb més de 180 plats diferents: sushi tradicional i creatiu, sashimi, receptes de fusió asiàtica, dim sum i una àmplia varietat d’opcions vegetarianes. L’objectiu: oferir al client l’Original Sushi Experience. A més, els xefs de Sushiko estan constantment treballant en noves elaboracions per no deixar de sorprendre els seus clients. A banda d’aquests 180 plats, Sushiko Igualada també proposa plats típics mediterranis i els coneguts “poke”, un menjar típic hawaià que ha agafat empenta en els últims anys en ser una combinació sana i fresca d’aliments semblants als que regnen a la cuina japonesa.

Menjar de manera infinita

Si ets dels que menja sushi i no veus el final, a Sushiko tens la fórmula “Menú Infinity”, el menú és “all you can eat”: menges tot el que vulguis, servit en la teva taula i al mateix preu, oferta disponible tant en horari de dinars com de sopars.

I per beure? Cerveses típiques del Japó!

A Sushiko pots gaudir d’una carta plena de begudes tant per acompanyar el menjar com per consumir un cop finalitzat l’àpat. Sucs de fruita, licors, cafès, vins i cava de la millor qualitat. Si t’agrada la cervesa, pots tastar els dos tipus tradicionals del Japó, l’Asahi i la Sapporo. La primera, de color clar daurat, és una cervesa seca en la boca amb un toc a arròs, combina a la perfecció amb sushi i plats asiàtics. La Sapporo és la marca de cervesa més antiga del Japó, i una de les més populars. Té una baixa graduació alcohòlica però una gran qualitat. Té un sabor lleugerament amarg i amb una aroma a cereals i ametlles.

Per acabar… les postres

Com no podia faltar, tot menú ha de finalitzar amb bones postres. A Sushiko podràs tastar postres tradicionals típiques del Japó com ara sushi dolç, mochi, dim sum tris, nigiri o temaki tropical i molt més.

El sushi, millor a casa

Si per contra, ets dels que prefereix gaudir d’un bon sushi des de casa només has de fer la teva comanda. Disposen d’un menú Take Away amb la fascinant oferta de 7 plats per 20€; o el servei de Delivery de Sushiko. Amb aquests dos serveis pots demanar o emportar-te el teu sushi preferit en qualsevol moment de dia i fins a les 22:30 h.

Horaris

El restaurant Sushiko d’Igualada obre en torns de dinar i de sopar. El primer comença a les 13:00 h fins a les 15:00 h, i el nocturn de 20:00 h a 23:30 h. L’horari es manté de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. Per a demanar comandes a casa, l’hora límit són les 22:30 h.

Per poder gaudir del sushi de qualitat de Sushiko, pots anar directament al local i demanar taula, o bé pots fer una reserva en línia a la seva web o bé de manera telefònica trucant al 933 52 49 21.

T’atreveixes a viure l’experiència Sushiko?