“A Igualada orientem el 100% dels joves perquè trobin la seva vocació”

Entrevista a Patrícia Illa, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada

Un any més iniciem el camí per al proper curs escolar. Les famílies ho tenen difícil a l’hora de triar la millor opció?

Des de l’Ajuntament oferim un servei d’acompanyament per a aquelles famílies que ho necessitin a l’hora d’escollir escola. El nivell educatiu a Igualada és molt alt, i tots els centres educatius tenen grans projectes innovadors i únics fent que totes les opcions siguin grans opcions. A més a més també organitzem xerrades explicatives on resolem dubtes i neguits.

I pel que fa a la postobligatòria?

Fa dos anys que hem posat a disposició de tots els joves i famílies de la ciutat un servei d’orientació especialitzat per ajudar tant a famílies com als joves a triar la millor opció i descobrir quins són els seus talents. Podem dir, per tant que Igualada assessora a tots els joves de manera personalitzada i els explica no només les opcions educatives que existeixen, sinó també les sortides laborals que poden tenir, i els empodera.

Pel que fa a les inversions a centres públics, quin és el pla a llarg termini?

Des de fa 8 anys que invertim 100.000 euros anuals a les escoles públiques i llars d’infants d’Igualada. Això fa que portem més d’1 milió d’euros invertits als equipaments educatius a la nostra ciutat. Aquesta aposta també fa referència a la gran inversió per a la postobligatòria amb dos campus universitaris, un hospital simulat per a la formació dels estudiants i també dels professionals mèdics, un plató professional a La Gaspar o bé reforma de dues plantes de l’escola de música.

Però a més a més invertim sobretot en les persones de tot Igualada, independentment del centre educatiu al qual vagin: oferim més de 200 activitats a escoles i també instituts perquè puguin millorar el seu currículum, subvencionem activitat esportiva, innovadora, inclusiva. Hem doblat l’import en ajuts per a les famílies, les nostres llars d’infants segueixen tenint un dels preus més baixos del país, oferim repàs gratuït per a alumnes d’ESO que ens derivin els centres educatius, també subvencionem un PFI perquè els alumnes que no es graduen en ESO tinguin més oportunitats, i els oferim acompanyament personalitzat, entre moltes de les accions que realitzem.

L’Ajuntament ha fet una aposta clara pels estudis universitaris als quals feia referència. Continuarà sent així?

L’aposta universitària pública i de qualitat és una de les nostres línies estratègiques. No hi ha cap futur per a les ciutats que no apostin clarament pel coneixement. En aquest sentit, hem construït un campus al Pla de la Massa i ara estem ja finalitzant el Campus Salut del Passeig, que en un parell d’anys ja acolliran més de 1.000 estudiants a Igualada. Això ha facilitat que cada any s’ampliïn estudis universitaris i es guanyi en competitivitat pels nostres joves. Però a més a més, disposem d’espais innovadors al servei de la formació com l’hospital simulat 4d Health, o bé la catalogació d’universitari a l’Hospital d’Igualada.

També la formació professional és i serà una de les claus per poder oferir treballadors qualificats a les empreses d’Igualada, l’Anoia i del país. La nostra aposta per l’escola d’art també ha estat ferma. Gràcies a la potència de la direcció del centre i de tot el claustre, hem pogut ampliar un grau més de formació professional, hem equipat les instal·lacions amb un nou plató i aquest estiu invertirem en digitalització i innovació.

I l’institut Milà i Fontanals?

Des de l’Ajuntament, ja fa tres anys que reclamem que es queden moltíssim alumnes fora de les opcions escollides. No pot ser que tenint un centre de referència com l’institut Milà i Fontanals, amb possibilitats d’ampliació, l’aposta de la Generalitat no acabi de ser ferma. Des de sindicats, la Unió Empresarial d’Igualada, Cambra de Comerç i des d’ocupació, treballem en xarxa per detectar les necessitats dels diferents sectors estratègics i elaborem una proposta de formació perquè els joves tinguin la sortida laboral a la nostra ciutat i comarca. Cal seguir apostant per la formació professional, ha de ser una prioritat de país, i des d’Igualada sempre treballarem per fer possible l’ampliació d’aquella formació professional necessària.