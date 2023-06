Sortida del grup del projecte “Radars”, que atén gent gran en solitud no volguda

El programa Radars, nascut des de la regidoria d’Acció Social per atendre les persones grans en situació de solitud no volguda, ha organitzat una sortida per conèixer l’ampliació del Parc Central d’Igualada i el Biollac. En aquesta ocasió, un grup força nombrós de persones grans, acompanyades dels voluntaris, ha gaudit d’un passeig per la nova zona enjardinada del parc, els entorns del llac, el parc infantil, les instal·lacions del skatepark i el pumtrack.

Radars és un projecte comunitari impulsat per Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada on participa el Servei de Gent Gran i Dependència, Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans, la Federació Catalana del Voluntariat Social, un meravellós equip de voluntaris i tot un seguit d’establiments i serveis de la ciutat.

Un dels objectius de Radars és acompanyar i facilitar la participació de les persones grans en les activitats i esdeveniments de la ciutat. Aquestes sortides promouen, també, la coneixença entre les persones que hi participen i provoquen estones d’alegria.

Si voleu que el projecte Radars us truqui i us acompanyi en aquestes trobades, podeu trucar al 630 929 885. El telèfon també serveix per inscriure’s com a voluntari o col·laborador. També podeu escriure a radars@aj-igualada.net.