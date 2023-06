Humans de l’Anoia: Vanesa Estela Guerci

VANESA ESTELA GUERCI

Soc la Vanesa, i tinc 38 anys. Vaig néixer a Argentina, i fa 17 anys que vaig arribar aquí a Catalunya. A poc a poc, m’he anat sentint una més, fins que avui dia ja em puc considerar una catalana més. Aquí he format una família, amb el Marc el meu marit i les meves princeses, la Júlia la gran, i la Carlota la petita. Aquest any, la família ha crescut amb un integrant més, el Coffee Cocoa. Una cafeteria-obrador que tenim al centre d’Igualada, just entre el carrer Santa Maria i la Plaça Pius XII. Us animo que vingueu i tasteu els productes de pastisseria artesans que elaborem cada dia al nostre obrador. Aprofito també per dir-vos que molt aviat obrirem un obrador a prop de la nostra ubicació actual, d’aquesta forma disposarem de més espai per poder elaborar els nostres productes de pastisseria per la cafeteria, i els nostres encàrrecs de pastisseria per aniversaris, batejos i altres celebracions. També voldria aprofitar per donar les gràcies, tant al meu marit com als meus germans pel suport incondicional que m’han fet en aquest nou projecte. Sense ells, tot hauria estat molt més complicat del que ja ha estat.

M’agradaria que qualsevol jove igualadí pogués cursar els estudis superiors a Igualada i que un cop els finalitzés es pogués quedar a la nostra ciutat per poder desenvolupar la seva carrera professional i personal, i així continuar amb la roda amb les futures generacions.