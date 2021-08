Si parlem d’energies verdes o renovables, de seguida ens ve al cap la solar, eòlica, marina, totes elles obtingudes de recursos naturals, factor clau per combatre el canvi climàtic.

Centrant-nos però en l’energia eòlica i més concretament en el manteniment dels molins que conformen els parcs eòlics que “decoren” els nostres paisatges, es on entra en joc un ambiciós projecte europeu anomenat SheaRIOS (Horizon 2020), on hi participen tant empreses energètiques de referència com centres de recerca europeus, entre ells el Centre Tecnològic d’Excel·lència Leitat.

SheaRIOS és una solució per a la indústria d’inspecció de pales de turbines eòliques que permet una inspecció més fàcil, ràpida i precisa amb la robòtica i la cisellografia (metodologia de mesurament i assaig que utilitza ones per enviar informació de la qualitat de diversos materials), un mètode que s’aplica per primera vegada fora del laboratori. Concretament es basa en una plataforma de desplegament que pujarà a la torre dels aerogeneradors i desplegarà un escalador robòtic capaç d’inspeccionar les pales dels aerogeneradors de forma automàtica i remota.

Els anàlisis duts a terme, revelen una disminució molt important en el cost d’inspecció d’aerogeneradors, també en el temps d’inspecció que es tradueix directament en menys ingressos perduts a causa dels aerogeneradors inactius. Finalment, el més important, SheaRIOS contribuirà a augmentar la salut i la seguretat dels treballadors amb accés a la corda implicats en centenars d’accidents cada any.

Les empreses participants contribuiran perquè Europa, (1) integri més energia eòlica, (2) redueixi els costos operatius, (3) mantingui la tecnologia líder i (4) continuï sent una energia d’important exportació. Segons Wind Europe, aquests són els objectius perquè el vent es converteixi en l’eix vertebrador del nostre sistema de generació d’electricitat.