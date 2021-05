Salvador Illa fa parada a l’Hospital i a l’empresa Snop en la seva visita a l’Anoia

El president del grup del PSC al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, va visitar l’Anoia aquest dissabte. Acompanyat del diputat Jordi Riba, del portaveu a l’Ajuntament d’Igualada i vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, de l’alcaldessa de Vilanova Noemí Trucharte i del primer secretari del PSC-Anoia, Francisco Guisado, va visitar l’Hospital Universitari d’Igualada i l’empresa Snop.

Es tracta de la primera visita que Salvador Illa fa a l’Anoia després de la pandèmia i per això el punt inicial va ser l’Hospital. Es va reunir amb la direcció del centre per conèixer la situació en la qual es troba, quins són els reptes que té i va agafar el compromís d’acompanyar el centre en les reclamacions que toquin davant el govern de la Generalitat i aprofitar, al màxim, els fons europeus que es destinaran a l’àmbit sanitari perquè reverteixin en una millora constant de l’atenció a la ciutadania.

Després d’una visita per les instal·lacions de l’Hospital per conèixer alguns dels projectes d’obres que té el centre, Illa es va reunir amb el comitè d’empresa. Va mantenir un diàleg amb els representants dels treballadors i treballadores per agrair-los l’immens esforç fet durant tota la pandèmia i conèixer quines són les seves necessitats. També els va informar de les actuacions que pot fer des del Parlament per requerir al govern de la Generalitat tota l’atenció necessària als professionals de la Salut.

En la seva visita a la comarca, Salvador Illa també va voler conèixer el moment que viu la indústria auxiliar de l’automòbil, amb una visita a l’empresa Snop, amb seu a la Pobla de Claramunt, que ocupa unes 300 persones. El president del grup socialista va mantenir una reunió amb la direcció de l’empresa i el comitè d’empresa per conèixer quines són les seves línies de negoci i com encaren els reptes que té plantejats la indústria de l’automoció.

La jornada de Salvador Illa va acabar amb una trobada, celebrada a Igualada, amb els representants del PSC als diferents ajuntaments de l’Anoia. Els va felicitar per “la bona feina” que estan duent a terme tots els grups socialistes als Ajuntaments i al Consell Comarcal, i els va encoratjar a continuar fent una tasca de servei a les persones en un moment d'”enorme complexitat i de centrar-se en donar, sempre, respostes als problemes de la gent”.