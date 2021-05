Poble Actiu veu bé reformar la Masuca però rebutja incloure-hi un supermercat

Un cop presentat l’avantprojecte de reforma del Mercat de la Masuca, Poble Actiu ha fet públic en un comunicat que consideren que la reforma és necessària, però discrepen en una part significativa de la proposta del govern Castells. La reforma permet millorar la il·luminació i ventilació de l’interior del mercat, ampliar els espais de circulació dels consumidors i modernitzar els espais de les parades. Tanmateix, la formació reclama que el procés participatiu compti amb la participació real dels paradistes i que en aquesta reforma no es perdin més paradistes al Mercat de la Masuca, sobretot tenint en compte que dels 48 espais de parades actuals només la meitat estan actives. Més enllà, Poble Actiu considera que les accions per millorar l’accessibilitat són molt necessàries per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda. També consideren que és positiu millorar la imatge del Mercat i ampliar els horaris amb l’objectiu d’augmentar els nombre de consumidor joves. Finalment, valoren positivament la instal·lació a l’interior del Mercat d’un espai de restauració i dos espais de cafeteria perquè això pot permetre atraure a gent que habitualment no fa ús del mercat.

Rebuig al supermercat

La principal discrepància amb l’avantprojecte presentat és la instal·lació d’un supermercat a l’interior del Mercat de la Masuca, amb una superfície de 500 m2. Des de Poble Actiu creuen que a la zona de la Masuca ja hi ha actualment tres supermercats que complementen l’oferta de productes del Mercat de la Masuca i que per tant, no és necessària la instal·lació d’un nou supermercat. Els regidors de la formació estan especialment preocupats pel fet que una gran cadena de supermercats ocupi l’espai del supermercat. “Els darrers anys, el govern Castells ja ha realitzat tres modificacions urbanístiques per facilitar la implantació dels supermercats Mercadona, Aldi i Esclat, unes modificacions urbanístiques fetes a mida que han suposat un increment exagerat de l’oferta de supermercats i hipermercats a Igualada”, comenten des de Poble Actiu. Segons la regidora Neus Carles “no podem posar recursos públics perquè una gran empresa vingui a fer benefici quan l’oferta ja és exagerada”.

Un altre model de supermercat

Des de Poble Actiu consideren que si es vol implantar un supermercat dins del Mercat per ampliar l’oferta de productes es podria optar per un model alternatiu. En aquest sentit, realitzen dues propostes concretes: un supermercat cooperatiu o un supermercat de productes de proximitat vinculat al Parc Agrari de la Conca d’Òdena. La primera proposta seria impulsar una iniciativa de supermercat cooperatiu, una idea similar al que s’ha implantat al Mercat Puigmercadal de Manresa, que es trobava en un moment molt complicat per la manca de paradistes i que un col·lectiu està revitalitzant mitjançant un supermercat cooperatiu. La segona proposta seria impulsar un supermercat municipal per oferir productes de productors de proximitat i que sigui gestionat en el marc del projecte del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.

El paper dels paradistes

Un altre dels motius de preocupació per Poble Actiu és com afectarà econòmicament la reforma del Mercat de la Masuca en els paradistes. La finalització de les concessions d’alguns d’ells i el seu alt cost econòmic, coincidint en un procés de transformació del Mercat, podrien implicar l’abandonament d’una part dels paradistes fet que seria un problema important pel futur de la Masuca. Des de la candidatura municipalista reclamen que el procés de transformació sigui exemple i, alhora, exigeixen que als paradistes se’ls faciliti una parada “per entrar-hi a vendre”. Per això, des de Poble Actiu creuen que “l’Ajuntament hauria de facilitar la parada acabada i que els paradistes no hagin d’assumir cap tipologia d’obra”, fet que l’avantprojecte no contempla, perquè només es facilitarà les parets de la parada.