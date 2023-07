S’adjudica la construcció dels 12 pisos de lloguer assequible del carrer Sant Carles d’Igualada

Aquest dimarts, el Consell d’Administració de PIMHA, la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges, ha signat l’adjudicació de la construcció dels 12 pisos de lloguer assequible del carrer de Sant Carles número 58, a tocar del Mercat de la Masuca.

El projecte contempla que, a banda dels 12 habitatges, l’edifici comptarà amb un total d’11 trasters, 15 pàrquings amb trasters, 3 pàrquings sols, 12 pàrquings de motocicleta i un local de lloguer. Es preveu que les obres de construcció s’iniciïn aquest mes de setembre i tinguin una durada de 12 mesos.

Carlota Carner, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada, ha destacat que aquest és “un projecte estratègic per la ciutat, ja que crearà habitatge de lloguer assequible en una zona clau de la ciutat on conflueixen el Campus Salut, el futur nou mercat municipal amb l’eix de vianants que el connecta amb el nucli antic i el nou edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya”.

Carner ha volgut destacar que aquest nou edifici esdevindrà, a més, “una nova entrada al nou mercat municipal de la ciutat, connectant el Passeig Verdaguer i el Campus de la Salut al mercat per una passarel·la interior que servirà encara més per dinamitzar la zona i aquest epicentre comercial i d’activitat”.

Aquesta promoció se suma als 81 pisos que actualment es troben en fase de licitació a la ciutat: 24 habitatges de protecció oficial al carrer de Serra i Constansó, 36 pisos de protecció oficial del carrer Virtut, 12 a l’antiga fàbrica Depunt i 9 habitatges lloguer assequible carrer Comarca a les antigues oficines d’Aigua de Rigat.

Cuadras destaca la importància del seu grup perquè el projecte tirés endavant

El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, es mostra molt satisfet de que s’hagi adjudicat l’obra i que el projecte estigui més a prop de ser una realitat: “Aquesta promoció la vam aconseguir impulsar des del nostre grup a través de condicionar el Pressupost de la ciutat el mandat passat. És un pas endavant per a garantir el dret a la vivenda per a famílies i col·lectius vulnerables i per això vam lluitar per incloure-ho al Pressupost”.

El cap de l’oposició recorda que “a la ciutat hi ha molts joves, famílies i gent gran que necessiten habitatge davant l’increment dels preus del lloguer que hi ha hagut els darrers anys per la manca d’oferta i l’existència de molts pisos tancats buits i degradats. Des de l’Ajuntament cal posar totes les eines per a garantir el dret a la vivenda i les promocions d’habitatge públic són una eina que va en aquesta direcció i per això la vam plantejar fins que el govern va acceptar posar-la al Pressupost del darrer mandat”.