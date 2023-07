35è aniversari: Ceina; la formació et transforma

A Ceina entenem la formació com a element bàsic per a la transformació de la societat. Volem ser centre de referència en formació professional, sociocultural i de lleure a tot el nostre país, definint projectes propis o gestionant-ne de tercers, per aconseguir que la formació al llarg de la vida sigui un element clau a la nostra societat.

Fa molts anys que us dediqueu a la formació. Com vàreu començar?

La nostra història es remunta a 1988, un moment en què els ordinadors personals començaven a aparèixer al nostre voltant i, amb ells, la necessitat creixent d’aprendre a usar-los.

Inicialment ensenyàveu com utilitzar alguns programes informàtics?

Sí, era un moment on es veia la informàtica d’una manera molt tècnica i el que es feia era ensenyar a programar ordinadors, en lloc d’ensenyar a ser-ne els seus usuaris. Aquí vam veure una necessitat de la societat i ens vam posar a treballar.

Com va anar per acabar dissenyant, gestionant, promovent i executant formació de qualitat centrada en les persones i les seves necessitats formatives al llarg de la vida?

Una cosa porta a l’altra. En aquells anys érem pocs centres de formació que ensenyàvem informàtica d’aquesta manera i moltes les empreses que necessitaven aquest tipus de formació. Vam començar a desplaçar equipament i professionals arreu del país i, arran d’això, sorgiren altres necessitats formatives que, normalment, giraven al voltant de la gestió empresarial.

Què és la Formació professional, sociocultural i de lleure?

La formació professional, que tots entenem com una opció de continuïtat després dels estudis obligatoris, és molt més que això. Engloba tots els sistemes de formació pensada per a l’ocupabilitat de les persones. La clàssica formació professional reglada, sí, però també la formació ocupacional per a persones en atur, la formació continuada per a persones que es trobin en actiu i la formació professional inicial i d’altres similars pensades per a col·lectius en risc d’exclusió social.

La formació sociocultural i de lleure es basa a proporcionar coneixements, eines i habilitats alineades amb les condicions socials i culturals de l’entorn, amb l’objectiu de fer comunitat i dinamitzar el teixit social. Dissenyem els projectes socioculturals amb una àmplia oferta d’activitats (cursos i tallers, exposicions, concerts, arts escèniques, conferències, xerrades) construïda en col·laboració amb els agents del territori (administracions públiques, entitats, associacions juvenils, associacions de comerciants, etc.) per tal de fomentar la participació en la vida social i cultural del barri i del districte o població on actuem.

En quins àmbits oferiu formació i, geogràficament, fins on arribeu?

Un dels nostres eslògans diu: formació en tots els àmbits, a tots els sectors, a tot el país. I realment aquest fa honor a la realitat. En aquests més de 35 anys hem impartit formació de tot tipus: des de programació informàtica avançada a puntes de coixí. I aquestes activitats han estat transversals, però també verticals per a tots els sectors econòmics de la societat: del primari al terciari, fent especial èmfasi en aquest últim, tant en la seva vessant social com en la de l’administració pública.

Geogràficament cobrim tot Catalunya i gestionem projectes des de l’Alt Empordà a les Terres de l’Ebre i des de terres de ponent a la capital catalana. També executem molts projectes educatius per a l’administració pública d’Andorra. Escoles d’adults, centres cívics, xarxes de biblioteques, museus, universitats públiques… són alguns dels exemples dels projectes realitzats que es troben descrits a la nostra pàgina web.

Tothom parla de la necessitat de posar-se al dia. Feu formació contínua?

Aquesta és una de les nostres especialitats. Sí, fem formació contínua i la fem de dues maneres: per una banda oferint-la en calendari obert per a la ciutadania en general, basada en l’anàlisi de la demanda de les empreses catalanes i del que ens diu el mercat de treball i, per l’altra, dissenyant-la a mida per a empreses individuals, atenent les seves necessitats concretes i de forma conjunta amb els seus departaments de recursos humans.

La formació contínua és imprescindible per crear empreses competitives i per millorar les habilitats i coneixements de les persones que hi participen.

Avui les empreses busquen que la formació sigui bonificada i, per tant, no els suposi cap cost. Us cuideu de les tramitacions?

Sí. De fet, Ceina va ser una de les primeres entitats organitzadores reconegudes a l’estat espanyol i la primera conferència sobre el tema va fer-se l’any 2004 a Igualada, de la mà de l’anomenada, en aquell moment, Fundación Tripartita Para la Formación en el Empleo.

Fem tots els tràmits que permeten recuperar els costos de les formacions que organitzen les empreses, però no només per a les formacions impartides per Ceina, sinó de qualsevol curs que es realitzi amb altres empreses proveïdores de formació.

També ho fem al revés. Professors autònoms o petites acadèmies que ofereixen els seus serveis contacten amb nosaltres perquè els fem els tràmits i, així, elles poden oferir els seus cursos bonificats.

Què és la Formació ocupacional?

La formació ocupacional és un dels subsistemes de formació professional que hi ha, i s’orienta específicament a donar formació amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que es trobin sense feina per, finalment, inserir-les o retornar-les al mercat de treball.

Teniu un índex de col·locacions molt elevat. Com ho feu?

El secret és disposar de serveis complementaris al de la formació pròpiament. Així, disposem d’una agència de col·locació interna que ens permet proporcionar estudiants en pràctiques a les empreses, proveir-les de personal qualificat i, també, disposar d’una base de dades d’ofertes i demandes laborals per a les persones que han estudiat amb nosaltres.

Amb totes aquestes peces és molt més fàcil cobrir demandes específiques que les empreses ens fan.

Feu certificats oficials?

Sí, som centre examinador oficial en diverses disciplines. Temes tecnològics (com ACTIC , Microsoft o Adobe), però també d’idiomes, a banda del reconeixement oficial dels certificats de professionalitat que impartim.

Quin consell donaríeu a la gent que vol millorar en el seu camp laboral?

L’únic consell que per nosaltres és vàlid és tenir en ment que cal formar-se sempre al llarg de la vida. En els nostres temps, on la idea d’un lloc de treball per tota la vida ja no és acceptada per les noves generacions i on tot canvia per culpa o gràcies a la tecnologia, és bàsic formar-se constantment.

Avui dia, pensar que els estudis s’acaben als 20 anys és una idea, simplement, caduca.